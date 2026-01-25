Antrenorul lui Dennis Man de la PSV, foc și pară după ce l-a înlocuit pe român la pauză: „Groaznic. Mă gândeam: la ce mă uit?!”

ADVERTISEMENT

După o lungă serie de rezultate pozitive în Eredivisie, PSV a pășit greșit, însă continuă să se situeze la o distanță liniștitoare față de urmăritoare. Cu toate acestea, remiza cu scorul de 2-2 în fața penultimei clasate, NAC Breda, l-a scos din sărite pe Peter Bosz, antrenorul în vârstă de 62 de ani al formației din Eindhoven.

Peter Bosz a răbufnit după ce Dennis Man nu a dat randament în PSV – NAC Breda 2-2

PSV zburdă prin campionatul Olandei și pare că se află cu o mână pe trofeu încă din luna ianuarie. Formația din Eindhoven obișnuiește să-și zdrobească adversarii din Eredivisie, însă meciul cu NAC Breda, la fel ca și cel din tur, s-a dovedit a fi foarte dificil.

Echipa lui Dennis Man, care a fost titular, a deschis scorul în minutul 27, însă în doar două minute s-a văzut întoarsă chiar înainte de pauză. Faptul că jucătorii au fost mult prea individualiști și că nu au ascultat planul tactic discutat l-a enervat cumplit pe Peter Bosz, care nu a ezitat să-l scoată pe român la pauză, împreună cu Sergino Dest.

„Tot ce am făcut trebuia să facem altfel. E pentru prima dată de când am pierdut cu Telstar încoace când nu jucăm la un nivel bun. Așa că n-ar trebui să mă plâng, dar o s-o fac oricum. Am jucat groaznic! În primele cincisprezece minute, efectiv mă gândeam: la ce mă uit? De trei ori am tratat individual și nu am pasat. N-a fost deloc suficient.

Saibari și Wanner (n.r. numărul 10 și vârful) trebuiau să coboare la primit, iar ceilalți (n.r. Driouech și Man) să alerge în profunzime. Driouech a făcut asta o singură dată și a marcat imediat. Dar, altfel, nu s-a întâmplat niciodată, deși era spațiu. De 10-15 ori trebuia să se întâmple și nu s-a întâmplat. Aș vrea să îi felicit pe cei de la Breda, pentru că de la primul până la ultimul om au jucat cu curaj și au muncit din greu cele 90 de minute. Dar rezultatul e strict din vina noastră. Am jucat efectiv prost”, a declarat Peter Bosz,

Dennis Man, o nouă perioadă mai puțin fastă la PSV

Deși echipa sa înscrie foarte mult de obicei, Dennis Man nu reușește să aibă prestații constante în tricoul formației din Eindhoven. Deși el a contribuit la 12 goluri în toate competițiile, atacantul „tricolor”

Man a înscris și în partida imediat următoare, din Cupa Olandei, însă În următoarea partidă de campionat el a fost introdus doar pe final, iar cu Newcastle și NAC Breda nu a reușit să-și pună amprenta asupra rezultatului final.

PSV a fost chinuită de NAC Breda și în turul campionatului

Prima parte din Eredivisie s-a terminat, iar echipele au început deja returul. Deși Breda este pe penultimul loc în campionat, a reușit în ambele meciuri să pună probleme echipei pe care nimeni nu pare că o mai poate opri din a deveni campioană.

Dacă în ultimul meci NAC Breda a reușit să scoată o remiză, în meciul tur nu a fost atât de norocoasă, însă duelul a fost unul foarte greu pentru PSV, care a reușit să se impună doar cu 1-0 într-o partidă în care a avut de două ori mai puține ocazii decât adversara sa.