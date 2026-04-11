Antrenorul lui Dennis Man, decizie radicală în privința românului după ce PSV a câștigat titlul: „Misiune îndeplinită”

Peter Bosz, antrenorul celor de la PSV, a luat o decizie surprinzătoare cu privire la Dennis Man înainte de meciul cu Sparta Rotterdam, primul pe care gruparea din Eindhoven îl dispută după cucerirea titlului.
Bogdan Mariș
11.04.2026 | 19:20
Dennis Man (27 de ani) a fost lăsat pe bancă de antrenorul lui PSV pentru meciul cu Sparta Rotterdam. FOTO: Hepta
PSV Eindhoven și-a asigurat titlul cu numărul 27 din istorie în etapa precedentă din Eredivisie, când principala urmăritoare Feyenoord a obținut doar o remiză în meciul cu Volendam. Campioana Olandei o întâlnește pe Sparta Rotterdam în primul meci după câștigarea titlului, iar antrenorul Peter Bosz a luat o decizie surprinzătoare cu privire la Dennis Man (27 de ani).

Dennis Man, lăsat pe bancă după ce PSV a câștigat titlul

PSV joacă sâmbătă, de la ora 19:45, pe terenul celor de la Sparta Rotterdam, în etapa cu numărul 30 din Eredivisie. Gruparea din Eindhoven nu mai are niciun obiectiv în acest sezon, deoarece a cucerit deja titlul, iar din Cupă și din UEFA Champions League a fost eliminată. În acest context, antrenorul Peter Bosz a decis să nu mizeze din primul minut pe Dennis Man.

Internaționalul român a fost un jucător de bază în acest sezon, inclusiv în partidele din ultima perioadă, iar după cucerirea titlului în Eredivisie, tehnicianul lui PSV a decis să îl lase pe bancă. Titulari în cele două benzi pentru duelul cu Sparta sunt internaționalul austriac Paul Wanner și „veteranul” croat Ivan Perisic. Iată cum arată formula aliniată de PSV, anunțată pe pagina oficială a olandezilor cu mesajul „Misiune îndeplinită, dar sezonul merită un final așa cum trebuie”: Kovar – Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, M. Junior – Til, N. Fernandez, Saibari – Wanner, Pepi, Perisic.

Primul titlu din carieră pentru Dennis Man

Titlul cucerit în Eredivisie alături de PSV este primul din cariera lui Dennis Man. Internaționalul român câștigase un singur trofeu în carieră, Cupa României în sezonul 2019-2020, când marca unicul gol al FCSB-ului în finala cu Sepsi Sfântu Gheorghe (1-0). Dennis Man realizase o performanță importantă și alături de Parma, primul loc în sezonul 2023-2024 al Serie B.

Man a reușit să marcheze 10 goluri și să ofere 6 pase decisive în cele 33 de meciuri disputate în toate competițiile în tricoul lui PSV. Acesta ocupă locul 4 într-un top al celor mai buni marcatori ai formației olandeze în acest sezon, după Ismael Saibari (18 goluri), Guus Til (16 goluri) și Ricardo Pepi (13 goluri). Până la finalul sezonului, PSV va mai disputa 4 meciuri în campionat: cu Zwolle (acasă), Ajax (în deplasare), Go Ahead Eagles (în deplasare) și Twente (acasă).

