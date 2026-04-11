Antrenorul lui Dennis Man, declarații savuroase după sărbătoarea unui nou titlu cu PSV: „Mahmureala a fost mare”

PSV Eindhoven, echipa la care evoluează românul (27 de ani), a devenit campioană matematic în Olanda duminica trecută, asta după ce Feyenoord, ocupanta locului secund, nu a reușit să se impună pe terenul modestei Volendam (0-0). Astfel, Peter Bosz (62 de ani) a reușit să câștige al treilea titlu consecutiv în Eredivisie pe banca „fermierilor”, iar datorită acestui lucru, tehnicianul batav și-a permis să sărbătorească în stil mare. Totuși, la două zile distanță de la fastuoasa petrecere, antrenorul a mărturisit că a cam întrecut măsura.

Peter Bosz, declarații savuroase după un nou titlu cu PSV în Eredivisie

La conferința de presă premergătoare duelului cu Sparta Rotterdam, meci ce va avea loc sâmbătă, de la ora 19:45, antrenorul lui Dennis Man a avut parte de niște întrebări ușor incomode din partea jurnaliștilor. Acestuia i-au fost prezentate câteva imagini de la petrecerea de sărbătoare a titlului, ale căror protagonist a fost chiar el, fumând din mai multe trabucuri. Reacția sa a fost însă una plină de umor și autoironie. Bosz și-a recunoscut greșeala și a declarat că a plătit mai scump decât se aștepta, având nevoie de momente mai lungi de recuperare pentru a reveni în formă maximă. De asemenea, olandezul a mai explicat și că celebrarea titlului a fost un eveniment normal, iar elevii săi vor reveni pe teren cu aceeași dorință puternică de a câștiga.

„Sunt cât se poate de sincer și vă spun că am fumat prea multe trabucuri. Am avut trei la mine, toate trei s-au dus. Ulterior, am fumat un trabuc cu tot staff-ul la centrul terenului, un lucru care a devenit un soi de tradiție la noi. Apoi…am mai fumat încă unul în tribună. Deci da, prea multe. În ceea ce mă privește, mahmureala a fost mare. Am avut mari dureri de cap și mi-a luat mult timp să-mi revin. La un moment dat m-am gândit ‘nu poate fi mai rău de atât’, dar a fost. A existat mult mai multă băutură decât eram eu obișnuit, dar poate că și ăsta este un semn bun (n.r – râde). Totuși, asta nu schimbă cu nimic obiectivul nostru de mâine. Vom merge pe teren ca să câstigăm”, a declarat Bosz.

Dennis Man a câștigat primul titlu major din carieră alături de PSV!

Succesul obținut în acest sezon de Eredivisie de către PSV reprezintă cel de-al 27-lea titlu din istoria clubului din Eindhoven. Pentru Dennis Man însă este o premieră. Internaționalul român și-a trecut în palmares primul trofeu major din carieră. Până la triumful de duminica trecută, acesta mai avea în vitrina personală doar o Cupă a României, cucerită alături de în stagiunea 2019/2020.

Dennis Man a fost transferat de PSV de la Parma la începutul actualului sezon în schimbul a 8,5 milioane de euro. În 33 de meciuri disputate în tricoul „fermierilor” în toate competițiile, a marcat 10 goluri și a oferit 6 pase decisive. Contractul său cu gruparea de pe Phillips Stadium expiră în vara lui 2029. În prezent, Man este cotat de Transfermarkt la 13 milioane de euro.