Antrenorul lui Dennis Man, declarații savuroase după sărbătoarea unui nou titlu cu PSV: „Mahmureala a fost mare”

PSV Eindhoven, echipa la care evoluează românul Dennis Man (27 de ani), a devenit campioană matematic în Olanda duminica trecută, asta după ce Feyenoord, ocupanta locului secund, nu a reușit să se impună pe terenul modestei Volendam (0-0). Astfel, Peter Bosz (62 de ani) a reușit să câștige al treilea titlu consecutiv în Eredivisie pe banca „fermierilor”, iar datorită acestui lucru, tehnicianul batav și-a permis să sărbătorească în stil mare. Totuși, la două zile distanță de la fastuoasa petrecere, antrenorul a mărturisit că a cam întrecut măsura.
La conferința de presă premergătoare duelului cu Sparta Rotterdam, meci ce va avea loc sâmbătă, de la ora 19:45, antrenorul lui Dennis Man a avut parte de niște întrebări ușor incomode din partea jurnaliștilor. Acestuia i-au fost prezentate câteva imagini de la petrecerea de sărbătoare a titlului, ale căror protagonist a fost chiar el, fumând din mai multe trabucuri. Reacția sa a fost însă una plină de umor și autoironie. Bosz și-a recunoscut greșeala și a declarat că a plătit mai scump decât se aștepta, având nevoie de momente mai lungi de recuperare pentru a reveni în formă maximă. De asemenea, olandezul a mai explicat și că celebrarea titlului a fost un eveniment normal, iar elevii săi vor reveni pe teren cu aceeași dorință puternică de a câștiga.
„Sunt cât se poate de sincer și vă spun că am fumat prea multe trabucuri. Am avut trei la mine, toate trei s-au dus. Ulterior, am fumat un trabuc cu tot staff-ul la centrul terenului, un lucru care a devenit un soi de tradiție la noi. Apoi…am mai fumat încă unul în tribună. Deci da, prea multe. În ceea ce mă privește, mahmureala a fost mare. Am avut mari dureri de cap și mi-a luat mult timp să-mi revin. La un moment dat m-am gândit ‘nu poate fi mai rău de atât’, dar a fost. A existat mult mai multă băutură decât eram eu obișnuit, dar poate că și ăsta este un semn bun (n.r – râde). Totuși, asta nu schimbă cu nimic obiectivul nostru de mâine. Vom merge pe teren ca să câstigăm”, a declarat Bosz.
Succesul obținut în acest sezon de Eredivisie de către PSV reprezintă cel de-al 27-lea titlu din istoria clubului din Eindhoven. Pentru Dennis Man însă este o premieră. Internaționalul român și-a trecut în palmares primul trofeu major din carieră. Până la triumful de duminica trecută, acesta mai avea în vitrina personală doar o Cupă a României, cucerită alături de FCSB în stagiunea 2019/2020.
Dennis Man a fost transferat de PSV de la Parma la începutul actualului sezon în schimbul a 8,5 milioane de euro. În 33 de meciuri disputate în tricoul „fermierilor” în toate competițiile, a marcat 10 goluri și a oferit 6 pase decisive. Contractul său cu gruparea de pe Phillips Stadium expiră în vara lui 2029. În prezent, Man este cotat de Transfermarkt la 13 milioane de euro.