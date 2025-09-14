Antrenorul lui Dinamo Kiev, scut în jurul lui Vladislav Blănuță după ce fanii au aruncat cu obiecte în jucător: „Este piesa noastră de forță”

Vladislav Blănuță a ajuns în această vară la Dinamo Kiev, clubul din Ucraina plătind nu mai puțin de 2,6 milioane de euro celor de la FCU Craiova în schimbul atacantului. Internaționalul de tineret a avut partea de o primire ostilă, asta după ce pe contul personal de TikTok au fost descoperite mai multe clipuri pro-ruse.

Antrenorul lui Dinamo Kiev, scut în jurul lui Vladislav Blănuță

După descoperirea filmulețelor apreciate de fotbalist, fanii lui Dinamo Kiev au luat „foc” și l-au amenințat cu moartea pe tânărul atacant. Deși contractul nu i-a fost reziliat, suporterii nu au trecut peste acel incident.

Ei bine, în ultima partidă . Totodată, un mesaj a fost afișat cu „Diavolul Blănuță”.

La finalul timpului regulamentar, Oleksandr Shovkovskyi a ținut să puncteze faptul că este alături de Blănuță și că nu este de acord cu gesturile făcute de fani la adresa atacantului român.

„Blănuță e jucătorul nostru, piesa noastră de forță. E unul dintre noi, suntem alături de el. Ar trebui să le spun ceva suporterilor? Ce le pot spune? Au propriile lor opinii, noi nu suntem de acord cu ele. Trebuie să ne uităm la ce s-a spus și cum. Uneori, ei trag concluzii fără să intre în detalii. El deja a spus totul, iar noi spunem că el e cu noi“, a declarat Oleksandr Shovkovsky, potrivit .

Vladislav Blănuță, somat de fanii lui Dinamo Kiev. Ce i-au cerut în schimbul iertării

După incidentele de la prezentarea lui Blănuță, . Potrivit acestuia, fotbalistul va fi cu adevărat iertat de suporteri doar în cazul în care va dona primul său salariu armatei ucrainene.

„Cuvintele nu sunt de ajuns. Trebuie să vedem acțiuni care să demonstreze că este sincer. Ar fi o idee bună dacă Blănuță și-ar dona primul salariu către armata ucraineană”, le-a mărturisit Oleksandr Popov, un suporter al lui Dinamo Kiev, celor de la .