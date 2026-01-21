Antrenorul lui Dinamo Zagreb, detalii despre informațiile primite din România despre FCSB: „Am vorbit cu Zeljko Kopic”

ADVERTISEMENT

Mario Kovacevic, antrenorul lui Dinamo Zagreb, a prefațat meciul de joi seară cu FCSB din Europa League, din cadrul etapei cu numărul 7 din faza principală a competiției. În primul rând, el a făcut o paralelă între cele două cluburi, în ceea ce privește „foamea” de performanță existentă în fiecare an, atât la nivel intern, cât și pe plan internațional.

Ce a spus antrenorul lui Dinamo Zagreb despre FCSB înaintea meciului direct din Europa League

De asemenea, , fostul antrenor al lui Dinamo Zagreb. Astfel, actualul tehnician al lui Dinamo București le-a furnizat conaționalilor săi câteva detalii importante despre echipa roș-albastră.

„Știm cum este Steaua (n.r. FCSB). Sunt similari cu noi, cucerind trofee și așteptându-se să câștige. Sunt obișnuiți să câștige, iar acum că nu mai sunt în fruntea clasamentului, știu că este o senzație diferită.

Noi înșine am fost în aceeași situație. Au demonstrat că sunt buni în Europa, au învins Feyenoord (n.r. – scor 4-3). Nu acceptă situația în care se află, la fel ca noi.

Vor să câștige și mă aștept la un meci bun. Victoria contează atât pentru noi, cât și pentru ei, de aceea cred că vom asista la o întâlnire foarte deschisă. Nu există calcule.

Am vorbit cu Zeljko Kopic și cu toți cei care ne pot ajuta, am fost la ultimul lor meci (n.r. FC Argeș – FCSB) și ne-am pregătit pentru această partidă. Mă bucur că Zeljko se descurcă atât de bine cu Dinamo”, a declarat Mario Kovacevic, citat de jurnaliștii croați de la

Marea problemă avută de Mario Kovacevic în pregătirea meciului de pe Arena Națională

De asemenea, tehnicianul a punctat și că a observat că antrenorii de la FCSB obișnuiesc să schimbe destul de des primul 11, și în contextul în care campioana României s-a confruntat până acum în acest sezon cu destul de multe probleme de lot, chestiune care le-a pus destul de multe probleme croaților în pregătirea acestui meci.

„Schimbă des primul 11, ceea ce îngreunează analiza, dar ne vom pregăti pe baza a tot ceea ce avem deja despre ei. Sunt mult mai buni în ofensivă, în special Olaru. Acea parte a echipei este cea mai periculoasă. Și aceea este zona pe care ne concentrăm în pregătirile noastre.

Lucrăm și ne antrenăm pentru a câștiga fiecare meci. La fel este și în cazul acesta. Este primul nostru meci după pauză.

Nu am avut o pregătire îndelungată, dar cred că vom continua de unde am rămas la sfârșitul primei jumătăți a sezonului. Vremea este o mică problemă, este frig, dar sunt convins că nu ne va deranja”, a mai spus antrenorul lui Dinamo Zagreb înaintea