Sport

Antrenorul lui Dinamo Zagreb râde de FCSB după meciul din Croația: „S-a pus problema doar câte dăm”

Înfrângere rușinoasă pentru FCSB în Europa League. Antrenorul lui Dinamo Zagreb a ironizat campioana României după meciul din Croația. „Repriza a doua a fost exact pe gustul nostru”.
Alex Bodnariu
23.01.2026 | 07:00
Antrenorul lui Dinamo Zagreb rade de FCSB dupa meciul din Croatia Sa pus problema doar cate dam
ULTIMA ORĂ
Ce a declarat antrenorul de la Dinamo Zagreb după 4-1 cu FCSB. Ironii la adresa campioanei României
ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o nouă înfrângere în Europa League și are șanse infime să ajungă în fazele superioare ale competiției. Campioana României a fost surclasată de Dinamo Zagreb. Croații s-au impus categoric cu scorul de 4-1, iar la final antrenorul echipei din fosta Iugoslavie i-a ironizat pe roș-albaștri.

FCSB, fără replică în meciul cu Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb a fost clar echipa mai bună în meciul din Europa League. Croații au profitat de seria de greșeli uluitoare comise de jucătorii de la FCSB. Fundașii campioanei României s-au întrecut în gafe și au fost taxați de adversari.

ADVERTISEMENT

În plus, FCSB nu a arătat mare lucru nici în ofensivă. Daniel Bîrligea a înscris un gol frumos și, pe alocuri, roș-albaștrii au încercat să pună presiune, însă cam atât. Campioana României nu reușește să obțină a doua calificare consecutivă în primăvara europeană.

Ce a declarat antrenorul de la Dinamo Zagreb după 4-1 cu FCSB. Ironii la adresa campioanei României

Antrenorul celor de la Dinamo Zagreb, Mario Kovačević, și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au tratat partida și a ironizat-o pe FCSB. Tehnicianul croat a precizat că nu s-a gândit dacă echipa sa va câștiga sau nu meciul, ci la numărul de goluri pe care formația pe care o pregătește le va marca.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

„Jucătorii mei au meritat această victorie. Am știut că suntem echipa mai bună. Am început foarte bine meciul, apoi poate ne-am relaxat puțin spre finalul primei reprize.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digisport.ro
Mircea Lucescu, internat de urgență!

Acolo m-am supărat puțin pe jucători la pauză. Repriza a doua a fost exact pe gustul nostru. A fost doar o chestiune de câte goluri vom marca. S-a pus doar problema câte dăm. Ne bucură atât victoria, cât și jocul prestat.

Toți cei care au intrat au reacționat foarte bine. Cele cinci schimbări sunt foarte importante. Îi motivez pe toți să își folosească șansele. Nici nu am vrut să-l schimb pe Beljo, pentru că a fost foarte bun”, a declarat Mario Kovačević, antrenorul celor de la Dinamo Zagreb.

ADVERTISEMENT
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Lovitură pentru...
Fanatik
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Lovitură pentru tot fotbalul românesc! Ce șansă ratează SuperLiga
Andrei Vochin a numit personajul negativ al serii, după Dinamo Zagreb – FCSB...
Fanatik
Andrei Vochin a numit personajul negativ al serii, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „A confirmat sezonul lui extrem de slab”
Ștefan Târnovanu, sfâșiat de durere imediat după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Te...
Fanatik
Ștefan Târnovanu, sfâșiat de durere imediat după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Te voi iubi mereu!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
iamsport.ro
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!