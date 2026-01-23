Antrenorul lui Dinamo Zagreb râde de FCSB după meciul din Croația: „S-a pus problema doar câte dăm”

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o nouă înfrângere în Europa League și are șanse infime să ajungă în fazele superioare ale competiției. Campioana României a fost surclasată de Dinamo Zagreb. Croații s-au impus categoric cu scorul de 4-1, iar la final antrenorul echipei din fosta Iugoslavie i-a ironizat pe roș-albaștri.

FCSB, fără replică în meciul cu Dinamo Zagreb

. Croații au profitat de seria de greșeli uluitoare comise de jucătorii de la FCSB. Fundașii campioanei României s-au întrecut în gafe și au fost taxați de adversari.

În plus, FCSB nu a arătat mare lucru nici în ofensivă. Campioana României nu reușește să obțină a doua calificare consecutivă în primăvara europeană.

Ce a declarat antrenorul de la Dinamo Zagreb după 4-1 cu FCSB. Ironii la adresa campioanei României

Antrenorul celor de la Dinamo Zagreb, Mario Kovačević, și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au tratat partida și a ironizat-o pe FCSB. Tehnicianul croat a precizat că nu s-a gândit dacă echipa sa va câștiga sau nu meciul, ci la numărul de goluri pe care formația pe care o pregătește le va marca.

„Jucătorii mei au meritat această victorie. Am știut că suntem echipa mai bună. Am început foarte bine meciul, apoi poate ne-am relaxat puțin spre finalul primei reprize.

Acolo m-am supărat puțin pe jucători la pauză. Repriza a doua a fost exact pe gustul nostru. A fost doar o chestiune de câte goluri vom marca. S-a pus doar problema câte dăm. Ne bucură atât victoria, cât și jocul prestat.

Toți cei care au intrat au reacționat foarte bine. Cele cinci schimbări sunt foarte importante. Îi motivez pe toți să își folosească șansele. Nici nu am vrut să-l schimb pe Beljo, pentru că a fost foarte bun”, a declarat Mario Kovačević, antrenorul celor de la Dinamo Zagreb.