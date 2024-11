pentru ultima acțiune din acest an din UEFA Nations League. Deși este jucător de bază la echipa națională, .

Antrenorul lui Drăguș l-a criticat dur pe fotbalistul dorit de Șumudică la Rapid și face un anunț decisiv: „Poate pleca! Arată rău și la antrenamente”

Fotbalistul format la Viitorul a ajuns în această vară la Trabzonspor, în schimbul a 1,7 milioane de euro. Denis Drăguș era văzut de conducerea clubului turc drept o investiție perfectă, contând extrem de mult faptul că era obișnuit cu Super Lig.

În ciuda faptului că s-a plătit o sumă importantă pe atacant, acesta a fost rareori folosit în toate cele 90 de minute de către antrenorul său. Ba mai mult, Şenol Güneş l-a criticat dur pe Denis Drăguș, despre care spune că „arată rău la antrenamente”.

Tehnicianul turc nu spune „nu” unei plecări a lui Denis Drăguș de la Trabzonspor. , Marius Șumudică dorindu-l extrem de mult pe internațional la Rapid.

„Ozan și Drăguș vor să ajute echipa, dar nu au reușit să o arate prin performanță. Draguș a avut succes sezonul trecut, a jucat relaxat. Acum arată rău și la antrenamente. Vrea să facă multe. Când un jucător eșuează, încearcă să-și asume mai multe riscuri și face și mai multe greșeli.

Am vorbit de multe ori cu Drăguș. Dacă va fi nefericit, va dori să plece, iar cei interesați vor plăti, atunci poate pleca. Acest lucru este valabil pentru orice fotbalist. Dacă un antrenor îl dorește, va plăti pentru el și îl va lua. Așa cum Trabzonspor plătește, și alte cluburi ar putea plăti. Drăguș este foarte influențat de rețelele sociale”, a declarat antrenorul Şenol Güneş, conform .

Denis Drăguș a reușit să înscrie doar un gol și să ofere o pasă decisivă pentru Trabzonspor în cele 16 partide disputate în toate competițiile. Cifrele atacantului sunt cu mult mai slabe față de cele din sezonul trecut, când românul era „numărul 1” la Gaziantep.

Denis Drăguș la Rapid? „Mi-ar plăcea să lucrez iar cu Șumudică într-o bună zi. Nu se știe niciodată”

, Denis Drăguș a recunoscut că i-ar plăcea să mai lucreze cu Marius Șumudică în viitor. Deși are mai multe oferte din campionatul intern, atacantul preferă să rămână în continuare în străinătate, unde își dorește să ajungă la cluburi importante.

„(n.r Ce are Șumudică special?) Are un mod aparte de a vorbi și de a încărca jucătorii. Avându-l antrenor pe Mircea Lucescu, am constatat că Șumi are ceva de la dânsul. Și nu sunt vorbe gratuite. Prin ceea ce-ți spune, te face să crezi enorm în tine. De asta are nevoie fiecare jucător

(n.r Când vii să-l ajuți pe Șumudică la Rapid?) Normal că mi-ar plăcea enorm să pot să lucrez iar cu el într-o bună zi. Nu se știe niciodată când drumurile noastre se vor intersecta din nou, dar îmi doresc să joc cât mai mult timp în străinătate. Vreau să joc la un nivel tot mai bun, nu îmi doresc să mă opresc din traiectoria bună pe care am porni”, a spus Denis Drăguș pentru FANATIK.