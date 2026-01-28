Antrenorul lui Fenerbahce, replică tranșantă când a auzit că Becali face schimbările la FCSB. Mesajul lui Domenico Tedesco

ADVERTISEMENT

La conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Fenerbahce de joi seară din ultima etapă a fazei principale din Europa League, Domenico Tedesco, antrenorul turcilor, a fost întrebat la un moment dat și ce părere are vizavi de faptul că Gigi Becali obișnuiește să facă echipa și schimbările la campioana României.

Cum a reacționat antrenorul lui Fenerbahce când a aflat că Gigi Becali decide tot la FCSB

Tehnicianul italian în vârstă de 40 de ani s-a arătat chiar șocat de această chestiune. El a spus că nu a mai auzit de așa ceva până acum în cariera sa și a ținut să precizeze în mod special că, din fericire pentru el, a fost ferit până în prezent de astfel de interferențe ale patronului chiar președintelui de la cluburile la care a lucrat anterior.

ADVERTISEMENT

„Nu am mai auzit niciodată ca proprietarul clubului sau președintele să se amestece în deciziile tehnice. Asta din fericire”, a spus Tedesco, citat de turcii de la

Gigi Becali a transmis chiar recent că el face echipa și schimbările la FCSB

Că Gigi Becali face echipa și schimbările la FCSB este un fapt arhicunoscut în România deja de mulți ani. De altfel, chiar omul de afaceri admite acest lucru în mod public de fiecare dată când are ocazia.

ADVERTISEMENT

, le-a transmis jucătorilor să nu se mai supere pe antrenorul Elias Charalambous atunci când sunt schimbați, întrucât el este cel care ia acele decizii:

ADVERTISEMENT

„Deciziile sunt ale mele, nu ale clubului. Eu sunt Becali. Eu, când fac ceva, îmi asum răspunderea. Eu îmi asum tot. Eu fac echipa, schimbările. Știi că eu așa fac. Nu sunt jigodie. Nu dau oameni fără vină afară. Cum să fie Charalambous și Pintilii vinovați? Nu merge așa. Trebuie să avem caracter”.

Ce a mai declarat Domenico Tedesco înainte de FCSB – Fenerbahce

Revenind la antrenorul italian al turcilor, el a mai spus la conferința de presă și că se confruntă în continuare cu anumite probleme de lot în apărare, motiv pentru care este nevoit să facă o improvizație pe Arena Națională:

ADVERTISEMENT

„Levent și Brown se vor putea alătura echipei în 1-2 săptămâni. Nu este ușor să ai ambii fundași stânga accidentați timp de 6 săptămâni. Îl putem vedea pe Jayden Oosterrwolde jucând pe postul de fundaș stânga, dar totul în viață are un preț.

Nicio soluție nu este perfectă. Avem un parteneriat bun în centru cu Skriniar și Oosterrwolde. Jayden a venit la mine și mi-a spus că poate juca pe postul de fundaș stânga”.