Sport

Antrenorul lui FK Auda nu are dubii înainte de partida cu FCSB: „Asta va fi cheia meciului. Avem șanse”

Francezul Didier Zanetti, antrenorul celor de la FK Auda, a prefațat meciul cu FCSB din Conference League. Ce a declarat despre noul transfer al „roș-albaștrilor”, Aymen Boutoutaou.
Bogdan Mariș
22.07.2026 | 21:35
Antrenorul lui FK Auda nu are dubii inainte de partida cu FCSB Asta va fi cheia meciului Avem sanse
ULTIMA ORĂ
Francezul Didier Zanetti (46 de ani), antrenorul lui FK Auda, a prefațat meciul cu FCSB din Conference League. FOTO: FK Auda (Facebook)
ADVERTISEMENT

FK Auda pornește cu șansa a doua în „dubla” cu FCSB din turul 2 preliminar al Conference League, însă antrenorul Didier Zanetti (46 de ani) este încrezător că echipa sa poate produce surpriza. Francezul a prefațat în cadrul unei conferințe de presă duelul din prima manșă, care se va disputa în Ghencea joi, începând cu ora 20:45.

Ce a declarat antrenorul lui FK Auda înainte de meciul cu FCSB

FK Auda a terminat pe locul 5 (din 10) în sezonul 2025 al primei divizii din Letonia, însă și-a asigurat prezența în turul 2 preliminar al Conference League după ce a câștigat Cupa. Letonii o vor înfrunta pe FCSB în această fază, iar antrenorul Didier Zanetti este de părere că echipa sa ar putea să producă surpriza și să se califice. Tehnicianul francez a numit și aspectul care va face diferența în duelul din prima manșă, care se va disputa joi seară în Ghencea.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit să fiu azi aici cu echipa mea, într-o ţară cu un fotbal bun. Sunt sigur că va fi o bună experienţă pentru tânăra noastră echipă. Aş fi mulţumit cu un rezultat de egalitate mâine, sigur. Sunt dispus să accept provocarea de a juca returul din Letonia cu calificarea pe masă. Avem calitate pentru a pune probleme. Adversarul este foarte puternic, însă suntem pregătiţi, avem şi această oportunitate în sensul în care FCSB se află la început de sezon.

Pentru mine toţi jucătorii celor de la FCSB sunt valoroşi. Eu, ca jucător, am evoluat la mijloc, aşa că sunt concentrat pe mijlocaşi. Consider că mâine (n.r. joi) cheia meciului va fi la mijlocul terenului. Nu e treaba mea să evaluez şansele în procente. Meseria mea este să fiu pregătit dacă favorita acestei duble (n.r. FCSB) ne oferă oportunităţi. Cred că avem şanse dacă vom controla mijlocul terenului şi dacă vom avea posesia”, a spus Zanetti la conferința de presă premegătoare meciului dintre FCSB și FK Auda.

ADVERTISEMENT
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24.ro
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani

Antrenorul lui FK Auda, verdict despre noul transfer al FCSB-ului, Aymen Boutoutaou

Tehnicianul formației din Letonia a declarat că este la curent cu ultimele mutări efectuate de FCSB și a vorbit despre conaționalul său, Aymen Boutoutaou, care ar putea să debuteze în tricoul „roș-albastru” chiar în duelul de joi. „FCSB are mai multă experienţă în cupele europene, are mulţi jucători cu experienţă, de asemenea şi noul lor jucător francez (n.r. Aymen Boutoutaou) are experienţă. Va fi un duel între o echipă tânără şi una experimentată.

ADVERTISEMENT
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa...
Digisport.ro
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!

Va juca mâine? E o informaţie bună. Sigur că avem date despre el pentru că eu sunt francez, la fel şi restul staffului meu. Dar eu consider că antrenorul celor de la FCSB este un antrenor bun şi nu ar arunca direct în teren un jucător venit după vacanţă, fără o pregătire corespunzătoare”, a declarat Didier Zanetti.

ADVERTISEMENT

Cine este Didier Zanetti, antrenorul lui FK Auda

Didier Zanetti și-a început cariera de antrenor în sectorul juvenil al clubului Nantes, iar mai apoi a antrenat echipele U17 ale celor de la Istres și Montpellier. În sezonul 2023-2024, acesta a activat în premieră la nivel de seniori, pregătind formația secundă a celor de la Ajaccio. În stagiunea 2024-2025, Zanetti a antrenat-o pe Dubai United, fiind înlocuit mai apoi pe banca tehnică de Andrea Pirlo. Francezul a sosit la Auda în octombrie 2025, în primă fază ca antrenor secund, însă în ianuarie a preluat rolul de „principal”.

Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0, LIVE VIDEO în Champions League, turul II...
Fanatik
Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar. Ocazie uriașă irosită de Anzor în startul reprizei secunde!
Cine e designerul român care a creat ținutele Shakirei de la finala Cupei...
Fanatik
Cine e designerul român care a creat ținutele Shakirei de la finala Cupei Mondiale: ”A fost un efort colectiv”
Mihai Rotaru și ceilalți acționari ai Craiovei au venit cu charter privat de...
Fanatik
Mihai Rotaru și ceilalți acționari ai Craiovei au venit cu charter privat de la București pentru meciul Levski – Universitatea. Exclusiv
Tags:
Parteneri
O noapte la hotelul lui Gică Hagi l-a costat o sumă amețitoare de...
iamsport.ro
O noapte la hotelul lui Gică Hagi l-a costat o sumă amețitoare de bani: 'Ești nebun la cap?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!