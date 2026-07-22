Antrenorul lui FK Auda nu are dubii înainte de partida cu FCSB: „Asta va fi cheia meciului. Avem șanse”

ADVERTISEMENT

FK Auda pornește cu șansa a doua în „dubla” cu FCSB din turul 2 preliminar al Conference League, însă antrenorul Didier Zanetti (46 de ani) este încrezător că echipa sa poate produce surpriza. Francezul a prefațat în cadrul unei conferințe de presă duelul din prima manșă, care se va disputa în Ghencea joi, începând cu ora 20:45.

Ce a declarat antrenorul lui FK Auda înainte de meciul cu FCSB

FK Auda a terminat pe locul 5 (din 10) în sezonul 2025 al primei divizii din Letonia, însă și-a asigurat prezența în turul 2 preliminar al Conference League după ce a câștigat Cupa. Letonii o vor înfrunta pe FCSB în această fază, iar antrenorul Didier Zanetti este de părere că echipa sa ar putea să producă surpriza și să se califice. Tehnicianul francez a numit și aspectul care va face diferența în duelul din prima manșă, care se va disputa joi seară în Ghencea.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit să fiu azi aici cu echipa mea, într-o ţară cu un fotbal bun. Sunt sigur că va fi o bună experienţă pentru tânăra noastră echipă. Aş fi mulţumit cu un rezultat de egalitate mâine, sigur. Sunt dispus să accept provocarea de a juca returul din Letonia cu calificarea pe masă. Avem calitate pentru a pune probleme. Adversarul este foarte puternic, însă suntem pregătiţi, avem şi această oportunitate în sensul în care FCSB se află la început de sezon.

Pentru mine toţi jucătorii celor de la FCSB sunt valoroşi. Eu, ca jucător, am evoluat la mijloc, aşa că sunt concentrat pe mijlocaşi. Consider că mâine (n.r. joi) cheia meciului va fi la mijlocul terenului. Nu e treaba mea să evaluez şansele în procente. Meseria mea este să fiu pregătit dacă favorita acestei duble (n.r. FCSB) ne oferă oportunităţi. Cred că avem şanse dacă vom controla mijlocul terenului şi dacă vom avea posesia”, a spus Zanetti la conferința de presă premegătoare .

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui FK Auda, verdict despre noul transfer al FCSB-ului, Aymen Boutoutaou

Tehnicianul formației din Letonia a declarat că este la curent cu ultimele mutări efectuate de FCSB și a vorbit despre conaționalul său, . „FCSB are mai multă experienţă în cupele europene, are mulţi jucători cu experienţă, de asemenea şi noul lor jucător francez (n.r. Aymen Boutoutaou) are experienţă. Va fi un duel între o echipă tânără şi una experimentată.

ADVERTISEMENT

Va juca mâine? E o informaţie bună. Sigur că avem date despre el pentru că eu sunt francez, la fel şi restul staffului meu. Dar eu consider că antrenorul celor de la FCSB este un antrenor bun şi nu ar arunca direct în teren un jucător venit după vacanţă, fără o pregătire corespunzătoare”, a declarat Didier Zanetti.

ADVERTISEMENT

Cine este Didier Zanetti, antrenorul lui FK Auda

Didier Zanetti și-a început cariera de antrenor în sectorul juvenil al clubului Nantes, iar mai apoi a antrenat echipele U17 ale celor de la Istres și Montpellier. În sezonul 2023-2024, acesta a activat în premieră la nivel de seniori, pregătind formația secundă a celor de la Ajaccio. În stagiunea 2024-2025, Zanetti a antrenat-o pe Dubai United, fiind înlocuit mai apoi pe banca tehnică de Andrea Pirlo. Francezul a sosit la Auda în octombrie 2025, în primă fază ca antrenor secund, însă în ianuarie a preluat rolul de „principal”.