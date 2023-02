Antrenorul lui Flamengo pune tunurile pe Istvan Kovacs după semifinala de la Mondialul Cluburilor: „Arbitrajul nu a fost la standardul competiției”

Tehnicianul a fost enervat pentru că arbitrul român a acordat două penalty-uri pentru Al Hilal și a spus că prestația lui Istvan Kovacs nu s-a ridicat la nivelul standardelor competiției, acceptând prea mult tragerile de timp ale saudiților.

Antrenorul lui Flamengo, nervos pe Istvan Kovacs după meciul cu Al Hilal

Vitor Pereira, antrenorul lui Flamengo a fost nervos la finalul meciului cu Al Hilal, scor 2-3, de la Campionatul Mondial al Cluburilor, dând vina pe , despre care a spus că nu s-a ridicat la nivelul competiției.

„Eram pregătiţi să jucăm cu Al Hilal, dar nu eram pregătiţi pentru un arbitraj care nu a fost la standardele Campionatului Mondial al Cluburilor, o competiție foarte importantă.

A fost o lipsă foarte mare de criterii, a fost un arbitraj provocator şi dacă nu ar fi existat personalitatea jucătorilor noştri, sunt convins că am fi încheiat jocul cu mai multe cartonaşe roşii.

A fost permisiv la fiecare tragere de timp. Singurele şanse de gol ale lui Al Hilal din prima repriză au fost cele din penalty. De aceea, dacă meciul se termina ’11’ contra ’11’, noi am fi fost echipa mai bună.

Am avut acţiuni dar nu am reuşit să le concretizăm în goluri. În repriza secundă, cu un om mai puţin, nu am fost apatici, dar e greu să joci în inferioritate”, a spus Vitor Pereira, în cadrul unei conferințe de presă.

Antrenorul lui Al Hilal i-a luat apărarea românului

În schimb, Ramon Diaz, , i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs, fiind de părere că atât cele două penalty-uri dictate pentru echipa sa, cât și cartonașul roșu primit de un jucător al brazilienilor, au fost acordate corect.

„Flamengo a fost surprinsă de calitatea noastră şi cât de pregătiţi am fost, mental şi strategic. Flamengo nu se aştepta să ne schimbăm sistemul de joc de la un 4-3-3 la un 4-4-1-1, cu Luciano Vietto mijlocaş ofensiv.

Vietto a fost ca o nălucă în spatele mijlocaşilor lor de susţinere, de care şi-a dat seama că nu vor rezista la provocări. Şi a fost strălucitor, scoţând două penalty-uri şi marcând un gol grozav pentru noi”, a spus Ramon Diaz.