Antrenorul lui Getafe a numit marea problemă de la meciul cu U Craiova: „Nu va fi ușor”

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Jose Bordalas (62 de ani), antrenorul celor de la Getafe, a declarat că echipa sa nu va avea un meci ușor contra Universității Craiova în prima etapă din Conference League și a scos în evidență importanța pe care o va avea atmosfera de pe stadion în jocul de joi seară. Tehnicianul a fost impresionat de arena pe care evoluează campioana României.

Ce a declarat Jose Bordalas, antrenorul lui Getafe, înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Jose Bordalas a prefațat meciul cu Universitatea Craiova din Conference League, care se va disputa joi, de la ora 19:45. „Acest prim meci este foarte palpitant, suntem conștienți de dificultăți, va fi o atmosferă grozavă și nu va fi ușor. Vrem să facem un meci foarte bun. Adversarul are niște jucători interesanți.

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Craiova nu mă surprinde, trebuie doar să te uiți la stadion ca să vezi cât de mult a crescut această echipă și cât de mult potențial are. Trebuie să jucăm bine și să facem un meci bun”, a spus tehnicianul, conform . Acesta a decis să lase acasă mai mulți jucători importanți, aspect la care s-a referit și fostul mijlocaș al lui Real Madrid, Mario Martin: „Aștept cu nerăbdare meciul, noi suntem aici și vom da totul”. Antrenorul , Filipe Coelho, a prefațat la rândul său jocul în cadrul unei .

Getafe a revenit în Europa după 7 ani

Getafe s-a calificat în faza principală a Conference League după ce a trecut în play-off de cei de la Partizan. Ibericii s-au impus cu 3-1 în meciul tur, disputat pe teren propriu, iar apoi au rezistat la Belgrad, succesul cu 2-1 obținut de gazde nefiind suficient pentru a împinge jocul în prelungiri. Astfel, formația din Comunitatea Madrid revine în faza principală a unei competiții europene după o pauză de 7 sezoane.

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În stagiunea 2019-2020, Getafe evolua în Europa League, fiind repartizată într-o grupă cu Basel, Krasnodar și Trabzonspor. Spaniolii au obținut 12 puncte și au terminat pe locul 2, în urma echipei din Elveția. În 16-imi, Getafe a produs o surpriză majoră și a reușit să o elimine pe Ajax, după un succes cu 2-0 pe teren propriu și un eșec cu 1-2 la Amsterdam. Drumul echipei s-a oprit în optimi, în urma unei înfrângeri cu 0-2 suferite contra lui Inter. Partida s-a disputat într-o singură manșă, deoarece acel sezon a fost afectat puternic de pandemia de COVID-19.

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Cea mai importantă performanță europeană a lui Getafe rămâne prezența în sferturile Cupei UEFA (actuala Europa League) în 2008. Cu Cosmin Contra pe teren, ibericii eliminau AEK Atena și Benfica înainte de a fi învinși dramatic de Bayern, după 1-1 la Munchen și 3-3 (după prelungiri) în returul din Spania. Fundașul român reușea să marcheze în ambele manșe, însă Getafe a fost eliminată din cauza golurilor primite pe teren propriu.