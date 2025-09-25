Antrenorul lui Go Ahead Eagles o acuză pe FCSB de tactici murdare: „Sancțiunile au fost minime”

, spre dezamăgirea lui Melvin Boel. Antrenorul lui Go Ahead Eagles i-a acuzat pe roș-albaștri de jocuri murdare.

Anternorul lui Go Ahead Eagles, „foc și pară” după 0-1 cu FCSB

Go Ahead Eagles a avut 73% posesie în meciul cu FCSB din runda inaugurală de Europa League. Acest lucru nu i-a ajutat la nimic pe

„Cred că s-a văzut și azi că meciul a fost trăit cu intensitate în oraș, că suporterii au fost implicați. În general, nu am fost excesiv de tensionați. Băieții erau într-o stare bună. Trebuiau doar să fim mai concentranți în primele minute. După prima ocazie, au început să creadă că pot obține ceva.

E întotdeauna dezamăgitor când pierzi. Cred că am făcut și multe lucruri bune, pe care trebuie să le păstrăm pentru meciurile următoare.

Trebuie să valorificăm mai bine ocaziile, ca să ne răsplătim munca. Dacă am fi marcat două sau trei goluri, toată lumea ar fi spus: ‘Ce repriză fantastică!’ – și chiar putea fi așa”, a declarat Melvin Boel, conform după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.

„Părea că o să fie o seară grozavă”

În a doua etapă de Europa League, Go Ahead Eagles va juca pe terenul lui Panathinaikos. Meciul din Grecia e programat joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. După prima etapă, elenii sunt pe locul 1 în UEL. Au învins-o cu 4-1, în deplasare, pe

„Ei au făcut tot posibilul să tragă de timp, iar sancțiunile împotriva acestui lucru au fost minime. Părea că o să fie o seară grozavă, iar prima repriză chiar a arătat asta.

Astea sunt regulile fotbalului. Nu contează cât ai mingea, ci dacă o bagi în poartă”, a mai spus antrenorul în vârstă de 38 de ani.