Sport

Antrenorul lui Go Ahead Eagles o acuză pe FCSB de tactici murdare: „Sancțiunile au fost minime”

Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, e negru de supărare după ce FCSB i-a învins echipa cu scorul de 1-0 în prima etapă din Europa League
Cristian Măciucă
26.09.2025 | 00:16
Antrenorul lui Go Ahead Eagles o acuza pe FCSB de tactici murdare Sanctiunile au fost minime
ULTIMA ORĂ
Antrenorul lui Go Ahead Eagles o acuză pe FCSB de tactici murdare: „Sancțiunile au fost minime”. FOTO: sportpictures.eu

FCSB a debutat cu dreptul în grupa principală de Europa League, spre dezamăgirea lui Melvin Boel. Antrenorul lui Go Ahead Eagles i-a acuzat pe roș-albaștri de jocuri murdare.

ADVERTISEMENT

Anternorul lui Go Ahead Eagles, „foc și pară” după 0-1 cu FCSB

Go Ahead Eagles a avut 73% posesie în meciul cu FCSB din runda inaugurală de Europa League. Acest lucru nu i-a ajutat la nimic pe olandezi, care au pierdut în fața campioanei României, scor 0-1. 

„Cred că s-a văzut și azi că meciul a fost trăit cu intensitate în oraș, că suporterii au fost implicați. În general, nu am fost excesiv de tensionați. Băieții erau într-o stare bună. Trebuiau doar să fim mai concentranți în primele minute. După prima ocazie, au început să creadă că pot obține ceva.

ADVERTISEMENT

E întotdeauna dezamăgitor când pierzi. Cred că am făcut și multe lucruri bune, pe care trebuie să le păstrăm pentru meciurile următoare.

Trebuie să valorificăm mai bine ocaziile, ca să ne răsplătim munca. Dacă am fi marcat două sau trei goluri, toată lumea ar fi spus: ‘Ce repriză fantastică!’ – și chiar putea fi așa”, a declarat Melvin Boel, conform De Stentor, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.

ADVERTISEMENT
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va...
Digi24.ro
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”

„Părea că o să fie o seară grozavă”

În a doua etapă de Europa League, Go Ahead Eagles va juca pe terenul lui Panathinaikos. Meciul din Grecia e programat joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. După prima etapă, elenii sunt pe locul 1 în UEL. Au învins-o cu 4-1, în deplasare, pe Young Boys, viitoarea adversară a FCSB-ului.

ADVERTISEMENT
20 de ani! A venit
Digisport.ro
20 de ani! A venit "nota de plată", după scandalul care a făcut înconjurul lumii

„Ei au făcut tot posibilul să tragă de timp, iar sancțiunile împotriva acestui lucru au fost minime. Părea că o să fie o seară grozavă, iar prima repriză chiar a arătat asta.

Astea sunt regulile fotbalului. Nu contează cât ai mingea, ci dacă o bagi în poartă”, a mai spus antrenorul în vârstă de 38 de ani.

ADVERTISEMENT
1,65 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Oțelul Galați
Elias Charalambous, mândru de jucătorii lui după victoria cu Go Ahead Eagles: „E...
Fanatik
Elias Charalambous, mândru de jucătorii lui după victoria cu Go Ahead Eagles: „E un cadou frumos primit de ziua mea”
Gigi Becali i-a pus deja gând rău lui Young Boys: „Facem și noi...
Fanatik
Gigi Becali i-a pus deja gând rău lui Young Boys: „Facem și noi 6 puncte”
O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că...
Fanatik
O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că așteaptă un copil. „Deja te iubim”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
ULUITOR! Fostul antrenor al FCSB a spus totul despre aventura romantică cu Elena...
iamsport.ro
ULUITOR! Fostul antrenor al FCSB a spus totul despre aventura romantică cu Elena Udrea: 'Ne-am cunoscut în intersecție. Era perfect!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!