Antrenorul lui Go Ahead Eagles, precaut înaintea meciului cu FCSB: „Să nu ne lăsăm ghidați de ce scrie în media”

După un prim sfert de campionat dezastruos, FCSB se pregătește de debutul pe tabloul principal al UEFA Europa League. Primii adversari ai „roș-albaștrilor” vor fi olandezii de la Go Ahead Eagles, iar antrenorul Melvin Boel a comentat anomaliile din interiorul campioanei României.

Cum a comentat Melvin Boel faptul că Gigi Becali face schimbările la FCSB

La fel ca în sezonul trecut, FCSB își va începe parcursul din faza ligii UEFA Europa League împotriva celei mai accesibile echipe de pe întreg tabloul. Dacă anul trecut era vorba de RFS, în acest sezon echipă ce s-a calificat în urma câștigării Cupei Olandei.

Melvin Boel, antrenorul olandezilor, a comentat lucrurile ce se întâmplă în interiorul clubului FCSB, acolo unde Gigi Becali are ultimul cuvânt în ceea ce privește echipa și schimbările din timpul jocului:

„În alte țări lucrurile funcționează altfel decât aici. De obicei, antrenorul decide echipa de start, dar nu îmi permit să judec organizarea de la FCSB. Mâine vom vedea dacă informațiile din media sunt corecte. Ne uităm mai ales la stilul de joc. Ce jucători vor face parte din echipă vom vedea mâine”, a spus Boel la conferința de presă premergătoare meciului de joi seară.

Cum vede Melvin Boel perioada slabă pe care FCSB o traversează

Cu toate că în campionat a reușit să adune doar 7 puncte în 10 etape, în cupele europene s-a calificat în a doua competiție UEFA din punct de vedere valoric:

„Nu discutăm despre asta deloc (n.r. – despre forma slabă a FCSB). Văd o echipă cu rezultate slabe, dar văd și o echipă care a performat foarte bine anterior. Au jucători de calitate care pot face diferența cu mingea. Trebuie să fim pregătiți. Nu ne lăsăm ghidați de ce se scrie în media. Fiți siguri că nu ne vom subestima adversarii”, a mai transmis Boel.

„Ai competiția internă și turneul european, sunt două scene diferite. Europa League poate reprezenta pentru ei un nou început, o șansă de a se redresa. Oricum, toată lumea începe de la zero. Cât de des se întâmplă ca o echipă să performeze bine atât în campionat, cât și în Europa?”, a continuat tehnicianul olandezilor.

Melvin Boel a cerut sfaturi de la granzii Olandei! Ce echipe cu vastă experiență europeană a contactat antrenorul lui Go Ahead Eagles

Melvin Boel este față în față cu debutul în cupele europene. Antrenorul de 38 de ani se va afla la primul meci într-o competiție UEFA în partida contra FCSB și tocmai de aceea a cerut sfaturi unor cluburi cu o experiență mult mai mare pe plan european:

„Ne-am pregătit cât mai bine posibil. Am făcut asta sunând la AZ și FC Twente. I-am întrebat cu ce probleme s-au confruntat și care sunt provocările atunci când participi într-o competiție europeană. Bineînțeles, informațiile obținute le voi păstra pentru mine și stafful meu”, a dezvăluit Boel.

Ce experiențe are FCSB cu echipele din Olanda

În ultimele două decenii, FCSB a mai întâlnit formații olandeze și s-a descurcat onorabil de fiecare dată. În sezonul 2009/2010, FCSB a întâlnit Twente în grupele Europa League, unde cele două au remizat de două ori: 0-0 în Olanda și 1-1 la București. Ele s-au întâlnit și în șaisprezecimile aceleiași competiții, în anul 2012, iar olandezii s-au impus de două ori, la limită, cu scorul de 1-0.

Tot în grupele Europa League, „roș-albaștrii” au întâlnit și FC Utrecht, echipă cu care au remizat în Olanda și pe care au învins-o cu scorul de 3-1 la București.

Nu în ultimul rând, cea mai cunoscută înfruntare a echipei patronată de Gigi Becali cu o formație olandeză este Atunci FCSB trecea de „lăncieri” în urma loviturilor de departajare, deși Ajax câștigase meciul tur cu 2-0.