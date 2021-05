Antrenorul lui Hermannstadt acuză eliminarea din minutul 32: „Dacă rămâneam 11 la 11, soarta meciului era alta!”

Eugen Beza, antrenorul celor de la Hermannstadt consideră că echipa sa a pierdut partida din cauza acelei eliminări și nu a golului primit.

Arbitrul partidei dintre Dinamo și Hermannstadt a dictat penalty în minutul 32 la un faul din postura de ultim apărător al lui Ionuț Stoica la Andreas Mihaiu, iar fundașul ardelenilor a fost eliminat.

De cealaltă parte, jucătorii lui Dinamo răsuflă ușurați după o nouă victorie și consideră că lotul echipei nu era unul de valoarea unei echipe retrogradate.

Eugen Beza nu a fost impresionat de jocul lui Dinamo: „Soarta meciului era altfel 11 la 11”

„Foarte complicat. Din păcate am rămas rapid în zece oameni, chiar dacă luasem gol nu era nicio problemă, pentru că azi dacă rămânem unsprezece la unsprezece, soarta meciului era altfel. Am avut senzaţia că orice am fi făcut azi, nu am fi putut câştiga.

Vă pot spune că eu nu am văzut faza bine. Jucătorii sunt subiectivi, zic că nu a fost penalty. Nu mă pot pronunța dacă a fost sau nu penalty. Maniera de arbitraj a fost provocatoare, nu a decis rezultatul, înfrângerea ne-o asumăm”.

M-aţi întrebat de ce au fost nervi pentru că maniera de arbitraj a fost contra noastră şi jucătorii au fost iritaţi. Suntem la mâna rezultatelor, asteptăm, vom lupta pana la ultima etapă, şansă pe care o avem, din păcate nu mai suntem la mâna noastră”, a spus supărat după meci Eugen Beza, antrenorul sibienilor.

Adrian Scarlatache e de părere că Hermannstadt nu merita să piardă: „Cu puțin noroc puteam marca pe final”

Adrian Scarlatache a jucat nu mai puțin de opt ani la Dinamo, fiind actorul principal la ultimul trofeu important cucerit de Dinamo, Cupa României în 2012. Fundașul central al lui Hermannstadt a vorbit înainte de meci pentru FANATIK despre momentele petrecute la Dinamo și nu exclude revenirea în Ștefan cel Mare. După meci însă a fost destul de supărat și considercă că echipa sa putea marca chiar de două ori.

„Până să rămânem în zece am făcut un joc bun, am avut ocazii în minutul unu, dacă înscriam la ocazia aia, altfel se desfăşoară jocul. E foarte greu în zece jucători în deplasare, cred totuşi că am făcut un joc bun şi în zece oameni şi cred că ne-am strâns bine în apărare, am închis bine, n-a avut foarte multe ocazii Dinamo şi cu puţin noroc poate marcam pe final.

Pentru noi e foarte greu acum, suntem la mâna rezultatelor, trebuie să ne câştigăm cele două meciuri şi va trebui să avem puţin noroc să se încurce celelalte contracandidate”, a spus și fostul dinamovist Adrian Scarlatache.

