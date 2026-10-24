Sport

Antrenorul lui Ianis Hagi, necruțător după ce l-a schimbat pe român la pauză: „Din cauza asta am pierdut meciul”

Gabriel Neagu
24.10.2026 | 10:07
Antrenorul lui Ianis Hagi necrutator dupa ce la schimbat pe roman la pauza Din cauza asta am pierdut meciul
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Joao Pereira a explicat de ce l-a schimbat pe Ianis Hagi la pauza partidei. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Joao Pereira, antrenorul lui Alanyaspor, a avut un discurs dur la finalul meciului pierdut contra lui Kocaelispor. Portughezul nu l-a menajat pe Ianis Hagi.
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Alanyaspor a pierdut duelul contra lui Kocaelispor, vineri, pe stadionul Alanya Oba, în etapa 9 din SuperLiga Turciei, 1-2. Oaspeții au intrat la cabine cu avantaj și au securizat victoria.

Joao Pereira, discurs tăios după Alanyaspor – Kocaelispor 1-2

Cu Ianis Hagi (28 de ani) titular, Alanyaspor a avut o primă repriză de coșmar. Gazdele au încasat două goluri în prima repriză a partidei și antrenorul a fost obligat să efectueze 3 schimbări. Printre jucătorii modificați s-a aflat și ”tricolorul”. La finalul partidei, tehnicianul lui Alanyaspor nu și-a ascuns nemulțumirea față de jocul prestat de elevii săi în prima parte.

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”În prima repriză, practic, nici n-am intrat pe teren. Parcă rămăseserăm înăuntru, la vestiare. N-am jucat nimic, n-am alergat. Am greșit o mulțime de pase. Chiar a fost ca și cum nu am fi intrat pe teren. Din cauza primei reprize am și pierdut meciul. Fie nu am abordat meciul cu o idee bună, iar planurile mele nu au fost cele corecte, fie jucătorii mei nu au muncit din greu pentru a câștiga partida. E una dintre aceste două variante. Vorbesc intenționat lent, pentru că nu vreau să spun ceva greșit. Încerc să fiu atent.

La pauză am făcut 3 schimbări – dacă aș fi putut, aș fi făcut 10 – și am ieșit pe teren cu un sistem 5-3-2 pe care îl lucraserăm o singură dată. Chiar și așa, jocul s-a schimbat complet, deoarece energia celor intrați a schimbat cumva dinamica partidei”, a spus Joao Pereira, tehnicianul gazdelor, conform TumSpor.

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În actul secund, Alanyaspor a redus din diferență, grație reușitei semnate de Ruan, în minutul 52. Formația gazdă nu a mai avut inspirația pentru a marca golul egalizator și a cedat toate cele 3 puncte puse în joc lui Kocaelispor. Astfel, după 9 etape scurse din SuperLiga Turciei, Alanyaspor se află pe locul 9, cu 12 puncte. Totuși, echipa lui Ianis Hagi riscă să pice până pe poziția a 13-a la finalul rundei.

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Ce notă a primit Ianis Hagi în Alanyaspor – Kocaelispor 1-2

Românul a fost introdus de Joao Pereira din primul minut al partidei, iar evoluția sa a fost printre cele mai bune din echipa gazdelor. ”Tricolorul” a câștigat toate cele 3 dueluri în care a fost implicat, însă de tot atâtea ori a pierdut posesia. Ianis Hagi a fost prezent în jumătatea adversă, unde a reușit 4 dintre cele 7 pase încercate. Totuși, jucătorul dorit de Olympique Marseille nu a reușit niciun dribling.

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Înlocuit la pauză, Ianis Hagi a avut o notă mai mare decât toți jucătorii intrați pe parcursul partidei: 6,9. Enes Keskin, fotbalistul care a ocupat, în repriza a doua, locul românului a primit nota 6,8. Singurul jucător a cărui prestație a fost mai bine cotată decât a ”tricolorului” este Ruan. Mijlocașul stânga a primit nota 8,6, conform SofaScore.

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