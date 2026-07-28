Sport

Antrenorul lui Levski își avertizează jucătorii înaintea meciului de la Craiova: „Să nu ne lăsăm păcăliți”

Julio Velazquez, precaut înainte de Universitatea Craiova - Levski Sofia. Ce a declarat antrenorul bulgarilor înaintea returului din Bănie.
Mihai Dragomir
28.07.2026 | 11:03
Antrenorul lui Levski isi avertizeaza jucatorii inaintea meciului de la Craiova Sa nu ne lasam pacaliti
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Ce a spus Julio Velazquez, antrenorul lui Levski, înainte de returul din Bănie cu Universitatea Craiova. Foto: Colaj FANATIK.
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Universitatea Craiova și Levski Sofia se luptă miercuri, 29 iulie, în Bănie, pentru calificarea în turul 3 preliminar din Champions League. Înaintea meciului decisiv, Julio Velazquez, antrenorul bulgarilor, a tras un semnal de alarmă. Ce a spus tehnicianul spaniol.

Julio Velazquez, precaut înainte de returul Universitatea Craiova – Levski Sofia

După ce a menajat mai mulți jucători la meciul câștigat din campionat, Julio Velazquez este gata de confruntarea decisivă cu Universitatea Craiova. Antrenorul lui Levski a vorbit despre olteni, subliniind că avantajul de un gol al echipei sale după victoria din tur nu trebuie să le dea senzația elevilor săi că accederea în runda următoare este deja rezolvată.

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„Am primit informații că vom fi fără publicul nostru pentru acest meci, din păcate. Face diferența. Dar sunt sigur că vor urmări ce se întâmplă, ne vor urmări și ne vor da energie pozitivă, iar noi vom încerca să câștigăm acest meci. În primul rând, nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți de faptul că am câștigat primul meci.

Înfruntăm o echipă bună. Nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți de rezultatul meciului lor din weekend (n.r. 1-5 cu Dinamo). Ne așteaptă un meci dificil. Suntem 100% încrezători în abilitățile noastre. Trebuie să înțelegem ce se cere de la noi și cum să jucăm. Atmosfera și echipa sunt foarte bune. Ne așteptăm la un meci bun”, a declarat antrenorul lui Levski.

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Cum a descris-o Julio Velazquez pe Universitatea Craiova

Deși Levski nu poate beneficia de suportul fanilor la această deplasare, după interdicția dictată de UEFA, peste 300 de bulgari au achiziționat bilete pentru meciul de pe „Oblemenco“. Universitatea Craiova a depistat acest aspect și le-a anulat. Chiar și fără fanii formației sale, Julio Velazquez este încrezător că echipa lui va trece de olteni.

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Nu cred că e o mare diferență când joacă ca echipă gazdă sau ca echipă în deplasare. O echipă organizată, bună. Își arată identitatea. Pentru ei, este o valoare adăugată faptul că vor fi gazdă, așa cum a fost și pentru noi. Nu va fi prima dată când vom putea depăși o rundă într-un meci ca echipă în deplasare.

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Am arătat-o ​​împotriva lui Sabah, Beer Sheva și aproape am ratat-o ​​împotriva lui Braga. Credem în capacitățile noastre, realizând că avem un meci dificil. Trebuie să-l jucăm cu curaj, cu voință și caracter. În niciun caz cu frică. Umili, ca întotdeauna. Echipa arată un nivel și am multă încredere în jucătorii mei”, a mai spus antrenorul lui Levski, citat de presa bulgară.

  • 1-0 a fost scorul meciului de la Sofia
  • 20:30 este ora de start a duelului retur din Bănie
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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