Antrenorul lui Lincoln, declarație neașteptată după meciul cu CFR Cluj: „Sunt capabili să ajungă în grupele Ligii Campionilor!”

Golurile partidei au fost marcate de Cestor și Sigurjonsson.

În turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, CFR Cluj o va întâlni pe Young Boys.

Antrenorul lui Lincoln, declarație neașteptată după meciul cu CFR Cluj

La finalul meciului cu CFR Cluj, antrenorul lui Lincoln a vorbit în termeni laudativi despre , pe care o vede capabilă să se califice în grupele Ligii Campionilor.

„CFR are jucători buni, are un antrenor bun, sunt bine pregătiţi. Sigur că sunt capabili să ajungă în grupele Ligii Campionilor, au mai făcut-o şi altădată. Cred că au folosit meciurile cu noi ca pregătire pentru asaltul asupra grupelor.

CFR este o echipă ambiţioasă care îşi doreşte să ajungă acolo, dar va întâlni echipe mai puternice de acum încolo”, a declarat Raul Castillo, pentru , la finalul partidei cu CFR Cluj.

Manșa tur dintre CFR și Young Boys este programată, la Cluj, pentru 3 august. În timp ce meciul retur se va juca pe 10 august.

Marius Șumudică, fericit după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 preliminar UCL

s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi și susține că, în meciurile cu Young Boys, CFR Cluj va sta mai bine în defensivă.

„Sunt fericit că am îndeplinit primul obiectiv. Să știți că am întâlnit o echipă bună, chiar dacă lumea zice ce zice de Gibraltar. Echipele vor avea viață grea când joacă acolo, pe terenul sintetic.

Am văzut și o oarecare liniște în echipă, mă bucur că nu am luat gol. Nu e ușor, chiar dacă ne puteam bate cu pumnul în piept că trebuia să batem cu 5-0. Important e că am câștigat și ne-am calificat mai departe.

Și noi, vom pregăti meciul viitor altfel, ne vom închide mai bine, azi toată lumea a vrut să marcheze, nu e ușor să îi aduci cu picioarele pe pământ că importantă e calificarea.

Mă bucur pentru Runar. Am avut ocazii mari, au avut și ei, dar e normal, pentru că noi ne-am deschis mult.

Pe Deac am vrut să-l odihnesc, el a jucat cele mai multe meciuri, este o distanță de Champions League, pe care o traversează mereu. Nu este ușor, încă suferim în axul central și probabil vom crește de la meci la meci”, a declarat Marius Șumudică, după meciul cu Lincoln Red Imps.