Antrenorul lui Mainz a pus ochii pe fotbalistul Universității Craiova: „Valoare“

Universitatea Craiova joacă joi seara cu Mainz în faza principală din Conference League. Antrenorul echipei din Bundesliga a prefațat jocul cu oltenii și a lăudat un fotbalist din lotul portughezului Filipe Coelho.

Universitatea Craiova, test dificil cu Mainz în Conference League

Se anunță un meci extrem de complicat pentru Universitatea Craiova, poate cel mai greu din ultimii ani. Mainz este o echipă de tradiție în fotbalul german și are nevoie de puncte pentru a termina cât mai sus în clasamentul din Conference League.

Oltenii au luat cu asalt casele de bilete și se anunță Cu siguranță, jucătorii Universității Craiova au nevoie de toată susținerea din tribune pentru a scoate un rezultat pozitiv cu Mainz.

Antrenorul de la Mainz, impresionat de Romanchuk, fundașul oltenilor

a prefațat meciul de joi seara. Tehnicianul danez și-a făcut serios temele. Acesta a vorbit despre schimbarea de antrenor de la Universitatea Craiova și l-a lăudat pe fundașul oltenilor, Oleksandr Romanchuk.

„Nu a fost o surpriză pentru noi faptul că Universitatea Craiova și-a schimbat antrenorul de puțin timp. Ce-i drept, este mai greu când avem de-a face cu un antrenor nou, că nu știm ceea ce pregătește, nu-i cunoaștem bine stilul, ideile, dar ne descurcăm. Suntem 100 la sută pregătiți de meci.

Nu am stabilit încă felul în care vom evolua în meciul de mâine. Ne pregătim mental pentru orice rezultat. Nu va fi neapărat un meci „negru“ dacă nu vom marca. Am văzut stadionul, unul foarte frumos. O să fie un meci greu pentru noi. Jucăm cu o echipă bună, pe care o respectăm.

Avem încredere că vom câștiga. Au jucători buni, de valoare, dar nu pot pronunța numele lor. L-am remarcat pe Romanchuk, dar mai mulți sunt jucători de valoare. Tocmai din acest motiv va fi un meci complicat“, a explicat antrenorul celor de la Mainz la conferința de presă.