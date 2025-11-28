Antrenorul lui Mainz, gest de fair play după 0-1 cu Universitatea Craiova: „Mulți jucători buni”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câştigat cu 1-0 meciul cu Mainz şi se apropie de . Oltenii au marcat unicul gol prin Assad Al Hamlawi şi au acumulat 7 puncte după primele patru etape.

Antrenorul lui Mainz, supărat după înfrângerea cu Universitatea Craiova: „E prea puţin!”

Bo Henriksen a fost supărat pe evoluţia jucătorilor săi şi a declarat că au fost foarte puţine realizări din partea echipei sale. Antrenorul lui Mainz a considerat că şi accidentarea portarului a contat în economia rezultatului:

„Nu am fost surprinși de Universitatea Craiova. E o echipă bună și știam că are un joc bun. Înfrângerea e parte din fotbal. Trebuie să mergem mai departe și trebuie să încercăm să fim mai buni pe viitor.

Da, normal că un șut pe pe poartă e prea puțin pentru Mainz. Nu e plăcut. Nu am fost destul de buni când am avut mingea, dar asta e situația. Trebuie să fim mai buni.

Nu ne-a ajutat când Robin Zentner s-a accidentat, dar la noi toți jucătorii trebuie să fie apți să joace în orice moment. Au fost mulți care nu au jucat în această seară”, a spus Henriksen după meci.

Gestul de fair play la adresa Universităţii Craiova

Antrenorul lui Mainz a recunoscut, cu fair-play, superioritatea Universităţii Craiova în şi a lăudat atmosfera şi stadionul din Craiova:

„Am făcut multe schimbări, poate prea multe, dar trebuie să fim bine pregătiți și pentru meciul din campionat. Craiova are mulți jucători buni. Nu e important să scot în evidență unul.

Toți au avut o evoluție foarte bună în această seară. Craiova a jucat bine în această seară, așa e în fotbal. Atmosfera a fost foarte plăcută, stadionul e foarte frumos. Le mulțumesc și fanilor care au venit din Germania”, a spus Henriksen.