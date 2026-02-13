Antrenorul lui Metalist Harkov, prima reacție după oferta lui Cătălin Cîrjan de 4 milioane de euro: „Invenții”

Cătălin Cîrjan a fost cel mai curtat jucător de la Dinamo din perioada de mercato de iarnă. Deși clubul a avut oferte importante pe numele său, mijlocașul a preferat să rămână la echipă. La aproape o lună distanță, antrenorul de la Metalist Harkov a rupt tăcerea.
FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pe numele lui Cătălin Cîrjan. Ucrainenii de la Metalist Harkov erau interesați de mijlocașul „câinilor”, însă acesta a refuzat mutarea.
La aproape o lună distanță, Mladen Bartulovic, antrenorul ucrainenilor a vorbit despre oferta trimisă. Tehnicianul a confirmat faptul că l-a dorit pe Cătălin Cîrjan, însă a ținut să precizeze că suma oferită nu s-a ridicat la 4 milioane de euro.
„În ceea ce îl privește pe Cătălin Cîrjan, mijlocașul lui Dinamo București, tot ceea ce s-a scris despre el, în special suma potențială de transfer de patru milioane de euro, reprezintă în mare măsură invenții ale jurnaliștilor români.
Ne-am interesat de el, dar lucrurile nu au mers mai departe”, a spus croatul, conform site-ului ucrainean tribuna.ua.
Deși în presa din România a apărut imaginea cu oferta, antrenorul Mladen Bartulovic a dezmințit suma de 4 milioane de euro. Totuși, sursa citată a avansat și o variantă intermediară. Conform jurnalistului Mihailo Spivakovski, Metalist ar fi fost dispusă să plătească maximum 3,5 milioane de euro în schimbul serviciilor lui Cătălin Cîrjan..
În ciuda sumei importante oferită de Metalist Harkov, Cătălin Cîrjan a ales să rămână la formația bucureșteană. În semn de mulțumire, Dinamo a decis să prelungească actuala înțelegere a căpitanului, informație care a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.
Cum fotbalistul și-a arătat în dese rânduri dragostea pentru clubul din Ștefan cel Mare, noul contract va fi scadent abia în 30 iunie 2029. Anunțul oficial a fost oferit pe pagina oficială de Facebook al lui Dinamo.