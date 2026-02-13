Antrenorul lui Metalist Harkov, prima reacție după oferta lui Cătălin Cîrjan de 4 milioane de euro: „Invenții”

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan a fost cel mai curtat jucător de la Dinamo din perioada de mercato de iarnă. Deși clubul a avut oferte importante pe numele său, mijlocașul a preferat să rămână la echipă. La aproape o lună distanță, antrenorul de la Metalist Harkov a rupt tăcerea.

Metalist Harkov, prima reacție după oferta lui Cătălin Cîrjan de 4 milioane de euro

. Ucrainenii de la Metalist Harkov erau interesați de mijlocașul „câinilor”, însă acesta a refuzat mutarea.

La aproape o lună distanță, Mladen Bartulovic, antrenorul ucrainenilor a vorbit despre oferta trimisă. Tehnicianul a confirmat faptul că l-a dorit pe Cătălin Cîrjan, însă a ținut să precizeze că suma oferită nu s-a ridicat la 4 milioane de euro.

„În ceea ce îl privește pe Cătălin Cîrjan, mijlocașul lui Dinamo București, tot ceea ce s-a scris despre el, în special suma potențială de transfer de patru milioane de euro, reprezintă în mare măsură invenții ale jurnaliștilor români.

Ne-am interesat de el, dar lucrurile nu au mers mai departe”, a spus croatul, conform site-ului ucrainean .

Deși în presa din România a apărut imaginea cu oferta, antrenorul Mladen Bartulovic a dezmințit suma de 4 milioane de euro. Totuși, sursa citată a avansat și o variantă intermediară. Conform jurnalistului Mihailo Spivakovski, Metalist ar fi fost dispusă să plătească maximum 3,5 milioane de euro în schimbul serviciilor lui Cătălin Cîrjan..

Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo

În ciuda sumei importante oferită de Metalist Harkov, Cătălin Cîrjan a ales să rămână la formația bucureșteană. În semn de mulțumire, .

Cum fotbalistul și-a arătat în dese rânduri dragostea pentru clubul din Ștefan cel Mare, noul contract va fi scadent abia în 30 iunie 2029. Anunțul oficial a fost oferit pe pagina oficială de Facebook al lui Dinamo.