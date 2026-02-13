Sport

Antrenorul lui Metalist Harkov, prima reacție după oferta lui Cătălin Cîrjan de 4 milioane de euro: „Invenții”

Antrenorul lui Metalist Harkov a oferit prima reacție despre oferta primită de Dinamo pe numele lui Cătălin Cîrjan. Ce a transmis Mladen Bartulovic despre jucătorul român.
Iulian Stoica
13.02.2026 | 07:00
Antrenorul lui Metalist Harkov prima reactie dupa oferta lui Catalin Cirjan de 4 milioane de euro Inventii
ULTIMA ORĂ
Antrenorul lui Metalist Harkov, toate detaliile despre oferta venită pe numele lui Cîrjan. Foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan a fost cel mai curtat jucător de la Dinamo din perioada de mercato de iarnă. Deși clubul a avut oferte importante pe numele său, mijlocașul a preferat să rămână la echipă. La aproape o lună distanță, antrenorul de la Metalist Harkov a rupt tăcerea.

Metalist Harkov, prima reacție după oferta lui Cătălin Cîrjan de 4 milioane de euro

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pe numele lui Cătălin Cîrjan. Ucrainenii de la Metalist Harkov erau interesați de mijlocașul „câinilor”, însă acesta a refuzat mutarea.

ADVERTISEMENT

La aproape o lună distanță, Mladen Bartulovic, antrenorul ucrainenilor a vorbit despre oferta trimisă. Tehnicianul a confirmat faptul că l-a dorit pe Cătălin Cîrjan, însă a ținut să precizeze că suma oferită nu s-a ridicat la 4 milioane de euro.

„În ceea ce îl privește pe Cătălin Cîrjan, mijlocașul lui Dinamo București, tot ceea ce s-a scris despre el, în special suma potențială de transfer de patru milioane de euro, reprezintă în mare măsură invenții ale jurnaliștilor români.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

Ne-am interesat de el, dar lucrurile nu au mers mai departe”, a spus croatul, conform site-ului ucrainean tribuna.ua.

ADVERTISEMENT
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți...
Digisport.ro
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor

Deși în presa din România a apărut imaginea cu oferta, antrenorul Mladen Bartulovic a dezmințit suma de 4 milioane de euro. Totuși, sursa citată a avansat și o variantă intermediară. Conform jurnalistului Mihailo Spivakovski, Metalist ar fi fost dispusă să plătească maximum 3,5 milioane de euro în schimbul serviciilor lui Cătălin Cîrjan..

Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo

În ciuda sumei importante oferită de Metalist Harkov, Cătălin Cîrjan a ales să rămână la formația bucureșteană. În semn de mulțumire, Dinamo a decis să prelungească actuala înțelegere a căpitanului, informație care a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum fotbalistul și-a arătat în dese rânduri dragostea pentru clubul din Ștefan cel Mare, noul contract va fi scadent abia în 30 iunie 2029. Anunțul oficial a fost oferit pe pagina oficială de Facebook al lui Dinamo.

  • 2,5 milioane de euro e cota de piață a lui Cătălin Cîrjan
  • 70 de meciuri, 12 goluri și 7 pase decisive a adunat mijlocașul la Dinamo
A rămas Mihai Stoica fără permis înainte de Universitatea Craiova – FCSB?! Reacţia...
Fanatik
A rămas Mihai Stoica fără permis înainte de Universitatea Craiova – FCSB?! Reacţia managerului general al campioanei
Elias Charalambous, extrem de nemulțumit după ce FCSB a fost eliminată din Cupa...
Fanatik
Elias Charalambous, extrem de nemulțumit după ce FCSB a fost eliminată din Cupa României Betano: „Nu știu cât de corect este”. Ce a declarat despre accidentarea lui Florin Tănase
Luca Băsceanu i-a pus gând rău campioanei după ce a fost în centrul...
Fanatik
Luca Băsceanu i-a pus gând rău campioanei după ce a fost în centrul controverselor în U Craiova – FCSB 2-2: „Sper să nu le dăm nicio șansă!”. Ce au spus restul jucătorilor
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce...
iamsport.ro
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce aveți în seara asta? Doamne ferește!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!