Antrenorul lui Nordsjaelland a remarcat un jucător de la FCSB: ”Are un viitor strălucit. Nu avem bani de el”

După un 0-0 pe Ghencea, vicecampioana Danemarcei după ce a deschis scorul dintr-un penalty acordat mult prea ușor și a beneficiat de superioritate numerică în ultima jumătate de oră.

Antrenorul lui Nordsjaelland a remarcat un jucător de la FCSB

În ciuda faptului că a comis faultul care a dus la dictarea loviturii de la 11 metri din care Nordsjaelland a deschis scorul, fundașul Alexandru Pantea a fost jucătorul de la FCSB care l-a încântat pe antrenorul danezilor, Johannes Thorup.

ADVERTISEMENT

”Bineînțeles că Florinel Coman e un jucător foarte bun, dar mie mi-a plăcut foarte mult fundașul dreapta. Este foarte bun. Cu tot respectul pentru campionatul României, mă aștept să-l văd la un nivel mai ridicat. Aș spune că în curând.

Da, a făcut penalty… Dar e bun cu mingea la picior și se apără bine. Are un viitor strălucit. Nu cred că noi avem bani ca să-i cumpărăm”, a declarat tehnicianul Johannes Thorup, conform .

ADVERTISEMENT

Ce l-a nemulțumit pe tehnicianul danezilor

În ciuda calificării obținute în play-off-ul din Conference League, antrenorul celor de la Nordsjaelland s-a arătat nemulțumit de startul modest de meci și de faptul că echipa sa a marcat prea puțin în comparație cu ocaziile avute.

”A fost un meci greu, așa cum mă așteptam. Am jucat contra unei echipe bune, cu mulți jucători buni. Cred că în primele 20-25 de minute nu am fost foarte buni și am lăsat prea mult spațiu.

ADVERTISEMENT

Coman a avut mult spațiu pe partea stângă și a avut prea multe ocazii. Nu am fost mulțumit de asta. Dacă ar fi să găsesc ceva negativ, aș spune că am avut foarte multe ocazii și am marcat prea puține goluri”, a spus Thorup.

De partea cealaltă, Elias Charalambous a fost . Cipriotul este convins că FCSB ar fi avut șanse la calificare, dacă ar fi înscris la ocaziile avute, și consideră că Vlad Chiricheș nu ar fi trebuit să primească primul cartonaș galben.

Patronul vicecampioanei României, Gigi Becali, consideră că Elias Charalambous și cu Mihai Pintilii și nu au nimerit nici schimbările. Omul de afaceri a precizat că se va implica din nou la echipă.

ADVERTISEMENT