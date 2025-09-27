Sport

Antrenorul lui PSV a dat verdictul despre Dennis Man după 3 meciuri: „Așa e când vii din Italia”

Peter Bosz, antrenorul lui PSV, a anunțat ce se întâmplă, de fapt, cu Dennis Man. Care a fost explicația tehnicianului olandez
Ciprian Păvăleanu
27.09.2025 | 21:12
Antrenorul lui PSV a dat verdictul despre Dennis Man dupa 3 meciuri Asa e cand vii din Italia
Antrenorul lui PSV a dezvăluit care este situația reală a lui Dennis Man. Foto: Colaj FANATIK

Dennis Man a fost transferat de PSV în această vară, însă nu a primit foarte multe șanse până în acest moment. Atacantul român a prins puțin peste 100 de minute în tricoul campioanei Olandei și nu a contribuit la nicio reușită a echipei sale. Antrenorul Peter Bosz a explicat ce se întâmplă, de fapt, cu internaționalul român.

Dennis Man, în perioada de adaptare. Peter Bosz are răbdare cu românul

De altfel, Dennis Man a început pe banca de rezerve și meciul pe care PSV îl dispută în deplasare cu Excelsior, în etapa a 7-a din Eredivisie. Deși multă lume a tras concluzia că aventura lui Dennis Man la PSV se va încheia prematur, în urma puținelor șanse pe care le-a primit la echipă, Peter Bosz, antrenorul formației din Eindhoven, a explicat care este situația reală a românului.

Tehnicianul batav a dezvăluit că Dennis Man are nevoie de o perioadă puțin mai lungă de adaptare și că este complet normal să nu fie într-o formă maximă încă de la început. Important este că antrenorul lui PSV a lăsat de înțeles că are răbdare cu atacantul român și, cu siguranță, își va primi șansele în viitor:

„Jucătorii au mereu nevoie de timp pentru a se adapta la un club nou. Asta e experiența mea. Când vii din Italia (n.r. – ca Man), cu un anumit mod de a te antrena și de a juca fotbal, ai nevoie de timp pentru a te adapta”, a declarat Peter Bosz, citat de studio040.nl.

Dennis Man, rezervă în Excelsior – PSV

PSV are două meciuri consecutive fără victorie în Champions League și Eredivisie. Echipa nu are începutul de sezon pe care fanii și-l doreau și inclusiv antrenorul Peter Bosz a fost criticat. Obișnuită cu primul loc, PSV ocupă locul 3 în clasament, cu 13 puncte după 6 meciuri, în spatele rivalelor Feyenoord și Ajax.

În Champions League, PSV a pierdut categoric la debut, scor 1-3 cu Royale Union SG. Pentru echipa lui Dennis Man urmează meciuri infernale în cea mai tare competiție din Europa, împotriva unor echipe precum Leverkusen sau Napoli.

