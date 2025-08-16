Sport

Antrenorul lui PSV a făcut anunțul cu privire la debutul lui Dennis Man: „Vom vedea dacă se va descurca”

Dennis Man a fost prezentat oficial de PSV în această săptămână după transferul de la Parma. Antrenorul Peter Bosz a oferit primele sale impresii despre internaționalul român.
Antrenorul lui PSV, Peter Bosz, a vorbit despre Dennis Man înainte de meciul cu Twente. FOTO: colaj Fanatik

PSV a achitat 8.5 milioane de euro celor de la Parma pentru a-l transfera pe Dennis Man, iar fotbalistul român ar putea să debuteze duminică, în duelul pe care campioana Olandei îl va disputa pe terenul celor de la Twente. Antrenorul Peter Bosz a vorbit despre noua achiziție a clubului.

Antrenorul lui PSV a vorbit despre debutul lui Dennis Man 

PSV are un start perfect în noul sezon. Campioana din Eredivisie a cucerit Supercupa Olandei după ce a învins-o pe Go Ahead Eagles cu 2-1, iar în prima etapă de campionat a obținut un succes clar, 6-1 cu Sparta Rotterdam. În a doua rundă, PSV va juca duminică, de la ora 15:30, pe terenul celor de la Twente.

Duelul de la Enschede ar putea fi primul pentru Dennis Man în tricoul „alb-roșu” după transferul de la Parma. Antrenorul Peter Bosz a vorbit despre acest aspect la conferința de presă. „Dennis Man este disponibil, da. Dacă va juca? Nu știu încă.

Cu Plea, van Bommel și Man în echipă am câștigat o ‘armă’ cu totul nouă. Man ne poate ajuta imediat. Nu este încă pregătit să joace 90 de minute, întrucât s-a antrenat mult mai puțin decât restul echipei. Dar îmi face o impresie bună.

Nu l-am văzut niciodată pe viu, dar îi recunosc calitățile din videoclipuri. Este un jucător interesant, vom vedea dacă se va descurca”, a transmis tehnicianul de 61 de ani, care o pregătește pe PSV din 2023.

Ce rivali are Dennis Man la PSV

Pe lângă Dennis Man, PSV are un singur alt fotbalist al cărui post de bază este în banda dreaptă a atacului. Este vorba despre bosniacul Esmir Bajraktarevic, fotbalist de 20 de ani care a evoluat în doar cinci partide în sezonul precedent.

Pe acest post poate evolua însă și „veteranul” Ivan Perisic, care în mod normal joacă în banda stângă. Fotbalistul care a fost pe lista Barcelonei în această vară și-a prelungit înțelegerea cu PSV până în vara anului 2027.

