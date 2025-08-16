Antrenorul lui PSV a făcut anunțul cu privire la debutul lui Dennis Man: „Vom vedea dacă se va descurca”

PSV a achitat 8.5 milioane de euro celor de la Parma pentru a-l transfera pe Dennis Man, iar fotbalistul român ar putea să debuteze duminică, în duelul pe care campioana Olandei îl va disputa pe terenul celor de la Twente. Antrenorul Peter Bosz a vorbit despre noua achiziție a clubului.
PSV are un start perfect în noul sezon. Campioana din Eredivisie a cucerit Supercupa Olandei după ce a învins-o pe Go Ahead Eagles cu 2-1, iar în prima etapă de campionat a obținut un succes clar, 6-1 cu Sparta Rotterdam. În a doua rundă, PSV va juca duminică, de la ora 15:30, pe terenul celor de la Twente.
Duelul de la Enschede ar putea fi primul pentru Dennis Man în tricoul „alb-roșu” după transferul de la Parma. Antrenorul Peter Bosz a vorbit despre acest aspect la conferința de presă. „Dennis Man este disponibil, da. Dacă va juca? Nu știu încă.
Cu Plea, van Bommel și Man în echipă am câștigat o ‘armă’ cu totul nouă. Man ne poate ajuta imediat. Nu este încă pregătit să joace 90 de minute, întrucât s-a antrenat mult mai puțin decât restul echipei. Dar îmi face o impresie bună.
Nu l-am văzut niciodată pe viu, dar îi recunosc calitățile din videoclipuri. Este un jucător interesant, vom vedea dacă se va descurca”, a transmis tehnicianul de 61 de ani, care o pregătește pe PSV din 2023.
Pe lângă Dennis Man, PSV are un singur alt fotbalist al cărui post de bază este în banda dreaptă a atacului. Este vorba despre bosniacul Esmir Bajraktarevic, fotbalist de 20 de ani care a evoluat în doar cinci partide în sezonul precedent.
Pe acest post poate evolua însă și „veteranul” Ivan Perisic, care în mod normal joacă în banda stângă. Fotbalistul care a fost pe lista Barcelonei în această vară și-a prelungit înțelegerea cu PSV până în vara anului 2027.