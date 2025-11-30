Sport

Antrenorul lui PSV, decizie radicală în cazul lui Dennis Man! Nu s-a mai întâmplat asta de 10 meciuri

Dennis Man, uitat pe banca de rezerve în PSV - Volendam 3-0. Ce se întâmplă cu atacantul echipei naționale. Antrenorul echipei din Olanda a explicat tot.
Alex Bodnariu
30.11.2025 | 17:40
Dennis Man nu a jucat în ultimul meci al celor de la PSV. Explicațiile antrenorului
PSV s-a impus clar cu 3-0 în fața celor de la FC Volendam în Eredivisie, dar Dennis Man, internaționalul român, nu a jucat nici măcar un minut. Antrenorul grupării olandeze a explicat motivele pentru care a ales să îl țină pe banca de rezerve, după 10 partide consecutive în care a fost titular.

Dennis Man, om de bază la PSV. Ce a spus antrenorul său despre el

Dennis Man a ajuns la PSV în această vară. După o serie de evoluții modeste, românul a început să joace tot mai bine și chiar a înscris o dublă în Champions League, în poarta celor de la Napoli, într-o victorie surprinzătoare obținută de olandezi.

Mai mult, miercuri, Dennis Man a fost titular pe Anfield în duelul cu Liverpool. Românul a făcut un meci bun, iar PSV s-a impus categoric cu 4-1 și are șanse mari să joace în primăvara europeană, fiind pe locul 15 în clasament după primele cinci jocuri.

Dennis Man a fost însă lăsat pe banca de antrenorul celor de la PSV în meciul cu Volendam. Echipa din Eindhoven s-a impus fără nicio emoție, cu scorul de 3-0, și rămâne în vârful ierarhiei din Eredivisie, cu șanse mari la titlu.

De ce a fost lăsat Dennis Man pe bancă în ultimul meci din Eredivise

Tehnicianul Peter Bosz a explicat motivele pentru care Dennis Man nu a jucat în ultima etapă din Eredivisie. Olandezul a dat de înțeles că fotbalistul român nu este încă pregătit să evolueze în două meciuri pe săptămână și a preferat să îi dea puțin timp pentru a se recupera după o perioadă încărcată.

Dennis Man este unul dintre jucătorii care nu sunt obișnuiți să joace două meciuri pe săptămână. Până acum am avut succes când am folosit aceeași echipă, dar jucătorii proaspeți, veniți de pe bancă, au demonstrat și ei că pot face diferența uneori. Staff-ul medical a indicat că Dennis este destul de obosit. Asta mi-a simplificat alegerile. ”, a declarat Peter Bosz, conform presei din Olanda.

