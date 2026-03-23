Antrenorul lui Radu Drăgușin, distrus de fostul jucător al lui Tottenham: „E imposibil să rămână!”

Tottenham a suferit o înfrângere devastatoare, 0-3 cu Nottingham Forest, iar lupta pentru evitarea retrogradării s-a complicat serios. Londonezii sunt la doar un punct deasupra „zonei roșii”, iar antrenorul Igor Tudor (47 de ani), care nu a contat pe Radu Drăgușin în meciul disputat duminică, ar putea fi demis la doar o lună după numire. Fostul internațional englez Danny Murphy (49 de ani), care a evoluat timp de un sezon la Tottenham, e de părere că o despărțire de tehnicianul croat ar fi cea mai bună variantă.

Igor Tudor, demis? Fostul jucător al lui Tottenham l-a „desființat” pe croat

Tottenham are o pauză de trei săptămâni după eșecul cu Nottingham Forest, deoarece nu va evolua nici în primul week-end după partidele echipelor naționale. Fostul mijlocaș Danny Murphy, care a jucat pe parcursul carierei la echipe importante precum Liverpool sau Fulham, dar și la Tottenham (în sezonul 2006-2007), e de părere că șefii londonezilor ar trebui să profite de această întrerupere și îl demită pe Igor Tudor. Antrenorul croat are un bilanț nefast pe banca lui Tottenham: o victorie, o remiză și 5 eșecuri.

„Cred că e imposibil să rămână. Cred că e foarte dificil pentru jucători să joace într-un mediu atât de toxic. Situația se poate schimba doar dacă vor câștiga meciuri, ceea ce nu se întâmplă, sau dacă se va schimba antrenorul – ceea ce doresc fanii. Are cinci meciuri fără victorie în campionat. Dacă vine un antrenor nou și câștigă un meci, se poate schimba totul foarte rapid.

Cred că e un risc care merită asumat și cred că o vor face. Jucătorii au avut două prestații decente (n.r. și ) și poate oamenii au crezut că s-a schimbat ceva, dar încrederea a dispărut din nou după ce au primit gol (n.r. în ). A făcut două schimbări la pauză și situația nu s-a îmbunătățit. De fapt, a devenit mai rea pe parcursul reprizei secunde”, a afirmat Murphy, conform .

Cum arată programul lui Tottenham până la finalul sezonului

Retrogradarea din Premier League ar fi un scenariu apocaliptic pentru Tottenham, ținând cont de forța financiară a londonezilor, care ocupă locul 9 într-un top al celor mai bogate cluburi din lume. Pentru a evita o cădere în divizia secundă, echipa lui Radu Drăgușin va trebui să se redreseze în ultimele 7 etape ale sezonului.

Cum arată programul lui Tottenham până la finalul campionatului