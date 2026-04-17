Antrenorul lui Radu Drăgușin, gest uluitor după ce Tottenham a ajuns în zona retrogradării!

Numit pe banca lui Tottenham după despărțirea de Igor Tudor, Roberto De Zerbi a debutat cu un eșec, 0-1 cu Sunderland, iar londonezii au ajuns în zona retrogradării. În acest context, tehnicianul italian a făcut un gest surprinzător.
Bogdan Mariș
17.04.2026 | 10:53
Roberto De Zerbi (46 de ani), antrenorul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, a făcut un gest surprinzător după ce echipa a ajuns în zona retrogradării. FOTO: Hepta
Roberto De Zerbi (46 de ani) a preluat-o pe Tottenham pe 31 martie, la scurt timp după ce londonezii au anunțat despărțirea de Igor Tudor. La debutul italianului pe banca tehnică, ci de la Spurs au suferit un eșec, 0-1 contra lui Sunderland, și au încheiat etapa 32 în zona retrogradării, după succesul clar obținut de West Ham contra lui Wolves, 4-0. În acest context, antrenorul lui Radu Drăgușin a făcut un gest neașteptat: a oferit jucătorilor o masă într-un restaurant luxos din Londra.

Roberto De Zerbi, gest surprinzător după ce Tottenham a căzut în zona retrogradării

Miercuri seară, la 3 zile după ce Tottenham a cedat cu 0-1 pe terenul lui Sunderland, Roberto De Zerbi a oferit jucătorilor și celor din staff o masă la restaurantul Bacchanalia, o locație luxoasă din cartierul londonez Mayfair. Italianul a încercat să ofere un plus de moral fotbaliștilor, care se află sub o presiune uriașă după ce Spurs a căzut în zona retrogradării.

Conform The Telegraph, Radu Drăgușin și coechipierii săi au beneficiat de un gest similar din partea fostului antrenor Igor Tudor, însă mandatul acestuia a fost unul dezastruos, croatul fiind demis după doar 44 de zile, perioadă în care nu a obținut niciun succes în Premier League. Tottenham ocupă momentan locul 18, cu 30 de puncte, la 2 lungimi în urma celor de la West Ham.

Următoarea partidă a celor de la Spurs va avea loc sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 19:30, când pe Tottenham Hotspur Stadium va sosi fosta echipă a lui Roberto De Zerbi, Brighton. Rămâne de văzut dacă antrenorul italian îi va oferi o șansă în acest meci lui Radu Drăgușin, după ce Cristian Romero a suferit o accidentare care îl va ține departe de teren până la finalul sezonului.

Ce a declarat Roberto De Zerbi după eșecul cu Sunderland

Roberto De Zerbi a recunoscut după eșecul suferit pe terenul lui Sunderland că problema jucătorilor de la Tottenham este una mentală. „Sarcina mea acum nu este să antrenez un stil, cu sau fără minge, ci să încerc să le ofer jucătorilor ceea ce au nevoie în materie de mentalitate. Stilul meu este să mă bazez pe încrederea jucătorilor.

În timpul săptămânii, ei joacă mai bine pentru că sunt curați la minte, dar în meciuri este diferit. Sarcina mea trebuie să fie să-i fac să arate ce fac în timpul săptămânii și în meciuri”, afirma italianul. Până la finalul stagiunii, echipa lui Radu Drăgușin le va mai întâlni pe Brighton (acasă), Wolves (în deplasare), Aston Villa (în deplasare), Leeds United (acasă), Chelsea (în deplasare) și Everton (acasă).

