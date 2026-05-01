Antrenorul lui Radu Drăgușin, mesaj dur pentru jucători înainte de Aston Villa – Tottenham: „O prostie! Parcă plângem cu toții”

Roberto De Zerbi (46 de ani), antrenorul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, a prefațat duelul cu Aston Villa, care se va disputa duminică, de la ora 21:00. Tehnicianul italian și-a avertizat jucătorii cu privire la modul în care ar trebui să trateze acest joc, ținând cont de situația disperată în care se află formația londoneză în clasament.

Roberto De Zerbi, mesaj dur pentru jucători înainte de Tottenham – Aston Villa

Tottenham a obținut în etapa trecută primul succes din 2026 în campionat, 1-0 cu Wolves, dar nu a reușit să iasă din zona retrogradării, deoarece și West Ham a obținut 3 puncte. În acest context, meciul cu Aston Villa are o importanță deosebită. „Cea mai importantă provocare acum e să aducem la tăcere vocea din interiorul nostru, al jucătorilor, al celor din staff și al fanilor. Această voce produce gânduri negative, ne spune că suntem ghinioniști, că avem prea multe accidentări.

L-am pierdut pe Xavi Simons, care s-a numărat printre cei mai importanți jucători în ultimele două meciuri. Staff-ul medical nu este destul de bun, gazonul nu este bun, terenul de antrenament nu este bun. E imposibil să câștigăm două sau trei meciuri la rând pentru că nu câștigasem niciun meci în 2026. Cred că acestea sunt doar lucruri negative, o prostie. Parcă plângem cu toții ca și cum am fi retrogradați. Nu, încă nu suntem.

Trebuie să murim pe teren. Trebuie să jucăm, să luptăm, avem doar două puncte în minus față de West Ham. Și ei au un meci dificil (n.r. în deplasare cu Brentford), ca al nostru. Nu e cel mai bun moment pentru noi, dar învinșii plâng și au gânduri negative, eu nu îmi doresc ca oamenii apropiați mie să plângă sau să gândească într-un mod diferit”, a afirmat Roberto De Zerbi, conform . .

Tottenham are lotul decimat pentru partida cu Aston Villa

, însă lista absenților lui Tottenham este una foarte lungă. Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Ben Davies, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski și Wilson Odobert sunt și ei indisponibili, însă în meciul cu Aston Villa ar putea reveni pe gazon mijlocașul James Maddison, care nu a evoluat deloc în acest sezon din cauza unei accidentări la genunchi.

„Aș vrea ca Maddison să joace pentru că e un fotbalist special, dar trebuie să luăm în considerare condiția lui fizică și multe alte lucruri. Dar cred că ar putea juca un rol important în următoarele 3 meciuri”, a adăugat antrenorul lui Tottenham. Rămâne de văzut dacă tehnicianul italian îi va oferi mai multe minute lui Radu Drăgușin. .