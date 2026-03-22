Antrenorul lui Radu Drăgușin nu s-a prezentat la conferința de presă de după meciul Tottenham – Nottingham Forest 0-3. De ce a lipsit Igor Tudor

Tottenham, deținătoarea trofeului Europa League după triumful din sezonul trecut, are o situație execrabilă în actuala stagiune de Premier League. Spurs a pierdut un nou meci și se află la doar un punct deasupra liniei retrogradării. De ce nu s-a prezentat antrenorul Igor Tudor (47 de ani) la declarații după eșecul suferit.

Deces în familia lui Igor Tudor după meciul Tottenham – Nottingham Forest 0-3

Etapa 31 din Premier League a venit cu un nou eșec greu de digerat pentru Tottenham și suporterii săi.

Antrenorul Igor Tudor a fost de negăsit după fluierul final. Cel care s-a prezentat la declarații a fost secundul Bruno Saltor (45 de ani), care a explicat că tehnicianul echipei s-a grăbit să plece din cauza unui deces în familie, aspect menționat și de .

„Sunt chestiuni personale, de familie, iar eu intervin pentru că nu este momentul potrivit ca Igor să vorbească. În acest moment, fiecare greșeală este împotriva noastră, fiecare detaliu este împotriva noastră și asta îi afectează și pe jucători. Ne doare, este dureros, foarte dureros, dar fanii au fost extraordinari astăzi, de dinainte de meci până la final. Trebuie să continuăm pentru că ne pasă, ne pasă de Spurs, suntem o familie și vrem să ieșim din această situație. Sunt 100% sigur că putem depăși acest moment”, a spus Bruno Saltor, conform paginii oficiale a lui Tottenham.

Giovanni Becali l-a contestat pe Igor Tudor în direct

Giovanni Becali (73 de ani) a vorbit recent despre antrenorul lui Tottenham, croatul de 47 de ani demis în toamna anului trecut de la Juventus și numit la începutul acestui an pe banca echipei din Premier League.

„Hagi e de zece ori mai bun decât Igor Tudor. Nu înțeleg cum unul ca Igor Tudor antrenează Juventus, iar Gică Hagi nu primește o șansă. Incredibil!”, a mărturisit Giovanni Becali la cea mai recentă ediție a emisiunii „Giovanni Show”.