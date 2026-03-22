Antrenorul lui Radu Drăgușin nu s-a prezentat la conferința de presă de după meciul Tottenham – Nottingham Forest 0-3. De ce a lipsit Igor Tudor

Tottenham se „scufundă” cu fiecare etapă trecută din Premier League. După 0-3 acasă cu Nottingham Forest, antrenorul Igor Tudor nu s-a prezentat la declarații. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
22.03.2026 | 21:09
Antrenorul lui Radu Dragusin nu sa prezentat la conferinta de presa de dupa meciul Tottenham Nottingham Forest 03 De ce a lipsit Igor Tudor
Dezastru la Tottenham. De ce nu s-a prezentat antrenorul lui Radu Drăgușin la declarațiile de după meci. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Tottenham, deținătoarea trofeului Europa League după triumful din sezonul trecut, are o situație execrabilă în actuala stagiune de Premier League. Spurs a pierdut un nou meci și se află la doar un punct deasupra liniei retrogradării. De ce nu s-a prezentat antrenorul Igor Tudor (47 de ani) la declarații după eșecul suferit.

Deces în familia lui Igor Tudor după meciul Tottenham – Nottingham Forest 0-3

Etapa 31 din Premier League a venit cu un nou eșec greu de digerat pentru Tottenham și suporterii săi. Echipa din nordul Londrei a cedat cu 0-3 acasă în fața celor de la Nottingam Forest, cu Radu Drăgușin doar rezervă. Fanii au protestat vehement, mai ales în mediul online, unde l-au cerut pe fundașul român titular.

Antrenorul Igor Tudor a fost de negăsit după fluierul final. Cel care s-a prezentat la declarații a fost secundul Bruno Saltor (45 de ani), care a explicat că tehnicianul echipei s-a grăbit să plece din cauza unui deces în familie, aspect menționat și de presa engleză.

„Sunt chestiuni personale, de familie, iar eu intervin pentru că nu este momentul potrivit ca Igor să vorbească. În acest moment, fiecare greșeală este împotriva noastră, fiecare detaliu este împotriva noastră și asta îi afectează și pe jucători. Ne doare, este dureros, foarte dureros, dar fanii au fost extraordinari astăzi, de dinainte de meci până la final. Trebuie să continuăm pentru că ne pasă, ne pasă de Spurs, suntem o familie și vrem să ieșim din această situație. Sunt 100% sigur că putem depăși acest moment”, a spus Bruno Saltor, conform paginii oficiale a lui Tottenham.

Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Digi24.ro
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”

Giovanni Becali l-a contestat pe Igor Tudor în direct

Giovanni Becali (73 de ani) a vorbit recent despre antrenorul lui Tottenham. Agentul de jucători este șocat de situația lui Igor Tudor, croatul de 47 de ani demis în toamna anului trecut de la Juventus și numit la începutul acestui an pe banca echipei din Premier League. Impresarul l-a pus la punct în direct.

Acuzată de români că a încasat bani publici, s-a hotărât să spună totul:...
Digisport.ro
Acuzată de români că a încasat bani publici, s-a hotărât să spună totul: ”M-au înjurat de m-au nenorocit”
„Hagi e de zece ori mai bun decât Igor Tudor. Nu înțeleg cum unul ca Igor Tudor antrenează Juventus, iar Gică Hagi nu primește o șansă. Incredibil!”, a mărturisit Giovanni Becali la cea mai recentă ediție a emisiunii „Giovanni Show”.

  • 30 de puncte are Tottenham după 31 de etape scurse din Premier League
  • 29 de puncte are West Ham după același număr de etape (locul 18, primul retrogradabil)
România, umilită de Turcia cu doar 4 zile înainte de barajul de la...
Fanatik
România, umilită de Turcia cu doar 4 zile înainte de barajul de la Istanbul. Tricolorii, înfrângere incredibilă și ratează calificarea la Campionatul Mondial! Update
Dezastru pentru Dennis Man și PSV! Campioana Olandei a ratat șansa de a...
Fanatik
Dezastru pentru Dennis Man și PSV! Campioana Olandei a ratat șansa de a câștiga matematic titlul. Românul a fost scos de pe teren la pauză
Veste șoc pentru Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Ionuț Radu s-a accidentat...
Fanatik
Veste șoc pentru Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Ionuț Radu s-a accidentat cu 4 zile înainte de partida crucială de la Istanbul. Celta Vigo a făcut anunțul oficial. Update
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Ce secret din cariera de jucător încă ascunde Gică Hagi. Fostul său coleg:...
iamsport.ro
Ce secret din cariera de jucător încă ascunde Gică Hagi. Fostul său coleg: 'Eu știu ce s-a întâmplat atunci!'
