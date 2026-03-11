Antrenorul lui Radu Drăgușin, reacție uluitoare după ce a schimbat portarul în minutul 17 al meciului cu Atletico, pierdut cu 2-5: „Nu am greșit!”. Ce a declarat despre viitorul său la echipă

ADVERTISEMENT

Tottenham a suferit un eșec dur, 2-5 pe terenul lui Atletico Madrid, în prima manșă a optimilor din UEFA Champions League, iar partida a avut o desfășurare incredibilă. Oaspeții au încasat trei goluri în primul sfert de oră, iar două au sosit după erori uriașe ale portarului Antonin Kinsky, care a fost înlocuit mai apoi încă din minutul 17. La final, antrenorul Igor Tudor a comentat scena incredibilă de la Madrid.

Cum a reacționat antrenorul lui Radu Drăgușin după ce a schimbat portarul în minutul 17

Igor Tudor s-a apărat la finalul meciului și a declarat că decizia de a-l titulariza pe Kinsky a fost una inspirată înainte de meci, deoarece Guglielmo Vicario nu traversează cel mai bun moment. „(n.r. a fost o greșeală titularizarea lui Kinsky?) Nu. După ce s-au întâmplat acele lucruri, e o decizie greșită. Dar era o decizie corectă înainte de meci. E altă competiție, era un moment bun. Din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Niciodată nu am schimbat un portar după 20 de minute. Nu trebuie să comentăm.

Nu e momentul să vorbim foarte mult, a fost un meci foarte ciudat. Le-am oferit trei goluri. Am început bine, dar apoi ne-au omorât problemele de la acele situații. Foarte, foarte ciudat. Încrederea noastră a dispărut. Aveam șansa să facem 4-2, dar am primit golul de 5-1. Le cerem scuze fanilor și tuturor. E un moment dificil, nimic nu merge bine. Se întâmplă foarte rar. Antrenez de 15 ani și nu am făcut asta niciodată (n.r. schimbarea portarului), dar era necesar, pentru a-l proteja atât pe el, cât și echipa.

Incredibilă situație. Înainte de meci, era decizia corectă, pentru că există presiune pe Vicario. Tony e un portar bun, am vorbit cu el după meci, i-am spus că era omul potrivit, un portar bun, dar din păcate s-au întâmplat aceste lucruri într-un meci mare. După acel start, era prea mult pentru noi în acest moment, când suntem fragili”, a declarat Igor Tudor după , conform . Fundașul român .

Igor Tudor, întrebat despre viitorul său la echipă

Igor Tudor a preluat-o pe Tottenham înainte de derby-ul cu Arsenal, iar de atunci echipa a înregistrat 4 înfrângeri consecutive: 1-4 contra „tunarilor”, 1-2 cu Fulham, 1-3 cu Crystal Palace și 2-5 cu Atletico Madrid. În acest context, , ținând cont și de situația disperată în care se află Tottenham în campionat.

„Nu e vorba despre mine. Trebuie să fim calmi. Mai puțină vorbă. Nu e momentul acum să oferim o mare explicație”, a spus Igor Tudor la finalul meciului cu Atletico. Tottenham ocupă locul 16 în Premier League, fiind la doar un punct de zona retrogradării, iar în următoarea etapă va juca duminică, 15 martie, de la ora 18:30, pe Anfield contra lui Liverpool. .