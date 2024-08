Ianis ! Anunțul a fost făcut chiar de Philippe Clement, antrenorul belgian al vicecampioanei Scoției. Internaționalul român prezent cu naționala României la EURO 2024 va pleca de la Rangers, după ce a fost împrumutat în sezonul precedent la Alaves în La Liga.

Antrenorul lui Rangers nu s-a ferit de cuvinte! I-a anunțat plecarea lui Ianis Hagi: „Nu mai face parte din plan. Ideea era să îl vindem”

Deși mai are contract cu Rangers până pe 31 mai 2026, Ianis Hagi nu va mai continua pe Ibrox Stadium. Philippe Clement a anunțat chiar înaintea „dublei” cu Dinamo Kiev din turul 3 preliminar al UEFA Champions League că românul nu mai reprezintă o soluție pentru Rangers.

De altfel, Philippe Clement a anunțat că și Ianis Hagi își dorește să plece de la Rangers. „Dacă face parte din planurile mele? Nu, am avut discuții clare înaintea sezonului cu agenții săi despre acest lucru.

Trebuie să luăm în considerare mai multe lucruri: salarii, câți jucători putem avea pe o singură poziție, în funcție de bugetul pe care îl avem și așa mai departe. Deci, a fost extrem de clar pentru el că ideea era să îl vindem.

Asta își dorea și el, deci situația este limpede”, a spus Philippe Clement, conform . Ianis Hagi a ajuns la Rangers în iulie 2020. A marcat 16 goluri și a dat 21 de pase decisive în 99 de partide.

Scoțienii au anunțat noua destinație a lui Ianis Hagi: „Este clar!”

Aflat pe picior de plecare de la Rangers, , anunță presa din Scoția. Internaționalul român a mai evoluat pentru gruparea viola în perioada 2016-2018, când a prins doar două partide.

„Este de așteptat ca playmakerul român Ianis Hagi să plece de pe Ibrox fără să mai revină la club, pentru pregătirea dinaintea sezonului. După ce a petrecut un an în Spania, la Alaves, sub formă de împrumut, el s-ar fi înțeles cu Fiorentina.

Rămâne de văzut dacă italienii vor plăti suma cerută de Rangers, 3 milioane de lire sterline (n.r. 3,5 milioane de euro), dar interesul este unul clar. Dacă totul va merge conform planului, Rangers va încasa pentru Ianis Hagi suma plătită în 2020 celor de la Genk”, au scris jurnaliștii de la rangersnews.uk.

Conform presei din Italia, Ianis Hagi ar urma să aibă un salariu de 1 milion de euro pe sezon la Fiorentina. Gică Popescu, președintele celor de la Farul Constanța, ar avea un rol important în transferul lui Ianis Hagi pe Stadio Artemio Franchi.

Mesajul lui Ianis Hagi după ce a aflat că nu intră în planurile lui Rangers: „Am plecat deja”

Rangers a început deja campionatul în Scoția. Vicecampioana Scoției a remizat cu Hearts, scor 0-0, în prima etapă. Ianis Hagi nu a fost nici măcar pe foaia de joc. Ajuns în cantonamentul de pregătire al lui Rangers, fiul lui Gică Hagi nu a fost folosit deloc în meciurile amicale.

În timpul meciului Hearts – Rangers 0-0, Ianis Hagi a postat pe rețelele de socializare imagini cu soția sa, Elena Tănase din luna de miere. ”If I post where I’m at I left already (n.r. Dacă postez unde sunt, înseamnă că am plecat deja)”, a scris Hagi Jr. pe rețelele de socializare.