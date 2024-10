Antrenorul lui Sepsi, bucuros după victoria cu UTA 1-0: „Spiritul de echipă a făcut diferența”

Antrenorul covăsnenilor și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat, explicând că aceștia au fost receptivi la ceea ce le-a transmis înaintea partidei, făcând tot ce au pregătit la antrenamente.

Antrenorul lui Sepsi, bucuros după victoria cu UTA

Valentin Suciu a fost bucuros după victoria de pe teren propriu a lui , lăudându-și jucătorii: „Spiritul de echipă a făcut diferența astăzi (n.r. sâmbătă, 19 octombrie).

Am suferit foarte mult, mai ales în repriza a doua, dar mă bucur foarte mult pentru băieți. Aveau nevoie de această victorie. Jocurile de genul ăsta se câștigă și cu suferință.

Este meritul jucătorilor pentru acest succes. Fiecare fotbalist este important la Sepsi: și cei care care intră de pe banca de rezerve, dar și cei care sunt titulari. Fiecare are rolul lui și fiecare își aduce aportul pentru rezultatul final”.

„Avem fotbaliști buni!”

„Este important că avem fotbaliști buni, cu experiență, pentru că asta ajută grupul. Îi ajută și pe cei tineri și pe cei care sunt din altă țară, pentru a se putea integra mai bine și mult mai ușor.

Am schimbat sistemul de joc. A fost primordial. Am reușit să le redau plăcerea de a juca fotbal. Cel mai important lucru este că fotbaliștii și-au recăpătat încrederea”, a .

„Florin Ștefan este un jucător foarte important. Are potențial. Sper să crească de la meci la meci. Dar nu numai el, ci și alții au potențial să crească valoric. Acum ne gândim doar la etapa următoare. Nu vrem să ne gândim prea departe”, a mai spus antrenorul covăsnenilor.

„Îi urez multă sănătate, știu că are nevoie, am citit în presă. Noi ne bucurăm că am reușit să obținem două rezultate pozitive, am oscilat foarte mult, am avut două serii negre.

Ținem aproape de play-off, ăsta e obiectivul nostru, pentru asta o să tragem. Domnul Suciu are strategia lui, s-a schimbat filosofia de joc, o facem bine, am reacționat. Suntem pe un drum bun, ne dorim să mergem în continuare pe acest drum”, a declarat și Cosmin Matei, autorul unicului gol, la finalul meciului.