Antrenorul lui Sheriff Tiraspol rămâne cu picioarele pe pământ după victoria cu Real Madrid: ”Nu am făcut nimic extraordinar”

2-1 contra marelui Real Madrid pe Santiago Bernabeu, după un 2-0 cu Șahtior Donețk, este un rezultat cu adevărat istoric pentru .

Campioana Moldovei a dat lovitura în fieful cele mai titrate echipe de club de pe ”Bătrânul Continent”, dar antrenorul ”șerifilor” își îndeamnă jucătorii la calm.

Impresionantul drum al moldovenilor spre elita continentală

Sheriff Tiraspol a trebuit să treacă de patru tururi ca să ajungă în grupele Ligii Campionilor. Teuta Durrse din Albania, Alaskhert din Armenia, Steaua Roșie Belgrad din Serbia și Dinamo Zagreb din Croația au fost adversarele moldovenilor dinaintea fazei grupelor.

Nici tragerea la sorți nu a fost una mai norocoasă pentru trupa pregătită de ucraineanul Yuriy Vernydub. Aparent, Sheriff Tiraspol era victimă sigură în fața campioanei Italiei, Inter Milano, a multiplei campioane continentale Real Madrid și a vecinilor de la Șahtior Donețk.

După primele două etape moldovenii sunt lideri în grupa D, cu maximum de puncte, și un adversar care deja îi dă fiori lui Simone Inzaghi, în perspectiva întâlnirii dintre Inter și Sheriff.

Yuriy Vernydub, tehnicianul responsabil pentru în cea mai galonată competiție continentală intercluburi, rămâne cu picioarele pe pământ.

”Au fost unii, în special un fotbalist foarte important (Dirk Kuyit – n.r.) care a spus că Sheriff nu merită să fie în Liga Campionilor. Nu ne gândim la runda următoare, pentru că nu am făcut nimic super extraordinar.

Pas cu pas continuăm, luăm fiecare meci în parte. Vom vedea mai târziu. Mai avem patru jocuri foarte importante. Când va trebui să jucăm ultimul joc, vom vedea dacă avem şanse să continuăm în Europa”, a declarat Vernydub, la finalul meciului de pe Santiago Bernabeu.

Cum a învins-o Sheriff Tiraspol pe Real Madrid

Tehnicianul moldovenilor și-a făcut perfect temele înaintea duelului cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu. Conștient că Sheriff avea șansa mielului de Paști, Yuriy Vernyduba a mizat pe singura șansă – contraatacul, și i-a ieșit.

”Știam perfect că va trebui să ne apărăm. Am făcut-o bine și am fost foarte periculoși pe contraatacuri. Am reușit să înscriem un gol atât de important la final.

Sunt fericit și foarte mândru pentru echipă și pentru băieți, pentru tot ceea ce au făcut astăzi. Au ieșit ca o echipă pe teren şi aşa au şi terminat. Ne continuăm drumul”, a explicat Vernyduba, rețeta succesului cu Real Madrid.