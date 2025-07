Antrenorul lui Shkendija, răspuns tăios pentru Gigi Becali și MM Stoica: „Am vrut să respect și echipele de Liga 3”

Cine râde la urmă râde mai bine. Jeton Bekjiri (43 de ani) le-a răspuns acid lui Gigi Becali și lui Mihai Stoica, cei care au râs de Shkendija. Campioana

Antrenorul de la Shkendija, aroganțe cu Gigi Becali și MM Stoica: „Am simțit că adversarii au fost aroganți”

Antrenorul celor de la Shkendija nu i-a iertat pe șefii de la FCSB, care au desconsiderat-o pe campioana Macedoniei de Nord. Atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica au declarat că nord-macedonenii n-au ce căuta în SuperLiga.

„Vor fi Bîrligea și Alibec, va fi și Politic, Octavian Popescu va mai bifa un meci până atunci. Vom juca acasă, pe Arena Națională, pe un gazon perfect, cu peste 25.000 de suporteri.

Sâmbătă jucăm în Ghencea. Dacă aveam alt adversar, aș fi fost rezervat, dar acum nu sunt. Sunt mai slabi, fără să jignesc pe cineva, decât o echipă de Liga 2 sau de play-out”,

Replica lui Bekjiri a venit imediat după succesul de la București, unde Shkendija a obținut calificare în turul 3 preliminar Champions League.

„Mă simt foarte bine pentru că am vrut sa respect și echipele de liga a 3-a cu care am jucat. Pentru mine este foarte important să dau maximum, să muncim zi de zi. Și să respectam toate echipele adverse. Așa ne respectăm pe noi. Știam că dacă nu luăm gol în prima repriză, am fi avut șanse în repriza secundă.

Am simțit in unele momente că adversarii au fost aroganți. Dar pe mine nu mă interesează aceste lucruri. Eu respect patronii, conducătorii si jucatorii echipei adverse. Dar nu ma interesează ce declară ei in mass-media”, a transmis Jeton Bekjiri, după FCSB – Shkendija 1-2.

