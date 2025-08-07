Sport

Antrenorul lui Spartak Trnava, demoralizat total după 0-3 în Bănie: „Nu mai aștept nimic de la meciul retur. Craiova e foarte puternică!”

Michal Scasny a fost extrem de realist privind șansele de calificare după ce Spartak Trnava a fost învinsă clar, scor 3-0, de Universitatea Craiova.
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
08.08.2025 | 01:20
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Michal Scasny, antrenorul celor de la Spartak Trnava, a reacționat după eșecul suferit pe terenul Universității Craiova în Conference League. FOTO: colaj Fanatik

Antrenorul celor de la Spartak Trnava, Michal Scasny, a reacționat după ce echipa sa a cedat cu 0-3 împotriva Universității Craiova pe „Ion Oblemenco”, în duelul din prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Conference League.

Ce a declarat antrenorul lui Spartak Trnava după 0-3 cu Universitatea Craiova

Spartak Trnava a rezistat doar o repriză în duelul cu Universitatea Craiova. Slovacii au avut oportunități în prima parte, dar nu au reușit să marcheze, iar după pauză gruparea din Bănie a defilat, marcând de trei ori, prin Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi și Carlos Mora.

În acest context, o calificare în play-off devine o misiune aproape imposibilă pentru gruparea din Slovacia, iar antrenorul Michal Scasny este extrem de realist cu privire la acest aspect. „Craiova a înscris, iar noi nu am făcut-o, e simplu. Nu am început bine repriza a doua, am pierdut niște baloane ușoare și am plătit pentru asta.

Știam că Universitatea are o tranziție bună din defensivă în ofensivă, au jucători rapizi, jucători de calitate. Nu e posibil să luăm aceste trei goluri în acest mod… În prima repriză, din ocazii mai mari ale Craiovei, nu am primit gol, dar în repriza secundă am fost neinspirați.

(n.r. ce așteptați de la meciul retur?) Nimic. În acest moment, nimic. Le-am spus jucătorilor în vestiar că acest joc a trecut, nu mai putem schimba nimic, pentru noi mai important e meciul de duminică, din campionat. Trebuie să ne limpezim mintea, să ne recuperăm și să ne pregătim pentru următorul meci”, a declarat tehnicianul ceh la conferința de presă.

Mihai Rotaru, încântat după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a fost foarte fericit după victoria clară obținută de olteni cu Spartak Trnava, calificarea în play-off fiind extrem de aproape. „Mai avem un hop, după aia discutăm de felicitări. Haideți să fim optimiști.

Puțin îmi pasă de cum a fost jocul, îmi pasă de ce a fost în tribune, a fost ceva senzațional, bucurie în Bănie. Echipa a jucat, am avut în prima repriză trei ocazii imense, puteam să intrăm la pauză cu cel puțin 1-0”, a afirmat omul de afaceri la Digi Sport.

Conferință de presă Michal Scasny după Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3-0

