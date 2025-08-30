Antrenorul lui Tottenham a făcut anunțul despre Radu Drăgușin! Când revine pe teren internaționalul român

. Internaționalul român se recuperează încă după accidentarea gravă suferită la începutul anului, într-un meci de Europa League contra lui Elfsborg. Antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank, a analizat situația fundașilor centrali din lot și a anunțat când va reveni Drăgușin pe teren.

Antrenorul lui Tottenham, anunț important cu privire la situația lui Radu Drăgușin

Înainte de meciul pe care Tottenham îl va disputa pe teren propriu contra lui Bournemouth, sâmbătă, de la ora 17:00, în etapa a treia din Premier League, antrenorul Thomas Frank a vorbit despre apărătorii centrali din lot. „Avem în acest moment trei fundași centrali disponibili: Micky (n.r. van de Ven), Romero, Danso.

Ben Davies poate să joace acolo dacă e necesar. Îl avem pe Kota (n.r. Takai), tânărul fundaș central pe care l-am transferat în această vară, care se va antrena cu echipa săptămâna viitoare. Iar apoi, Drăgușin va reveni peste câteva luni, așadar cred că e de ajuns”, a declarat tehnicianul danez, conform The Spurs Web.

Întrebat dacă Tottenham va mai transfera un fundaș central în această vară, Thomas Frank a oferit un răspuns clar: „În situația actuală, nu”. În primele două etape de campionat, danezul s-a bazat pe Micky van de Ven și Cristian Romero în centrul defensivei, iar Spurs are un start excelent, cu 6 puncte și niciun gol primit.

Tottenham și-a aflat adversarii din UEFA Champions League

Deși sezonul 2024-2025 a fost unul extrem de complicat pe plan intern pentru Tottenham, care a ocupat locul 17 în campionat, echipa și-a asigurat prezența în UEFA Champions League după ce a câștigat trofeul Europa League. În această săptămână, , iar lista de adversari este extrem de interesantă.

Spurs va juca pe teren propriu cu Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praga și FC Copenhaga, iar în deplasare va întâlni campioana en-titre, PSG, dar și pe Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt și AS Monaco. La ultima participare în Champions League, în sezonul 2022-2023, Tottenham s-a oprit în faza optimilor, fiind eliminată de AC Milan.