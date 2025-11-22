Sport

Antrenorul lui Tottenham a făcut anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin, chiar înaintea derby-ului cu Arsenal

Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, are serioase probleme de lot din cauza accidentărilor, iar vineri după-amiază, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Radu Drăgușin. Când ar urma să revină românul.
Răzvan Scarlat
22.11.2025 | 07:30
Antrenorul lui Tottenham a facut anuntul momentului despre revenirea lui Radu Dragusin chiar inaintea derbyului cu Arsenal
Radu Drăgușin este foarte aproape să revină pe teren într-un meci oficial, potrivit lui Thomas Frank. Sursa foto: sportpictures.eu
Tottenham părea că se va deplasa, duminică, pe Emirates Stadium, fără 12 jucători, dar Thomas Frank a avut vești bune referitor la câțiva dintre ei, între care Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, Archie Gray și Pape Matar Sarr. De asemenea, antrenorul londonezilor a vorbit și despre situația fundașului român Radu Drăgușin.

Când ar putea reveni Radu Drăgușin într-un meci oficial la Tottenham

Săptămâna trecută, Radu Drăgușin a jucat fotbal după zece luni, într-un joc de verificare între Tottenham și Leyton Orient. Fundașul s-a aflat pe teren timp de 45 de minute, după cum au anunțat oficialii clubului prin intermediul paginii oficiale de Facebook. Nu doar românii așteaptă cu nerăbdare revenire apărătorului într-un meci oficial, ci și Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham. Acesta a oferit noi detalii despre starea de sănătate a fotbalistului.

Thomas Frank a anunțat că Radu Drăgușin este foarte aproape să facă parte din lot, revenirea sa în Premier League fiind o chestiune de zile.

Sunt foarte mulțumit de situația lui Radu. De câteva săptămâni se antrenează în totalitate cu echipa, iar săptămâna trecută a jucat 45 de minute. A fost primul lui meci după aproximativ 9 luni. Și astăzi s-a antrenat cu noi. Radu este cu siguranță foarte aproape de a face parte din lot. Acum este doar o chestiune de formă și probabil va fi la capacitate maximă după ce va mai strânge câteva minute”, a declarat Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, potrivit footbal.london.

Prima reacție a lui Radu Drăgușin după ce a jucat, din nou, fotbal

În ianuarie, Radu Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept. A fost operat, iar perioada de recuperare a fost dificilă. Românul a revenit, însă, mai puternic și este la un pas să reapară într-un meci oficial.

Am învățat să am răbdare și să nu iau nimic de-a gata niciodată. Într-o zi poți să fii în vârful muntelui, iar a doua zi te trezești cu o astfel de accidentare. Asta este viața. Accidentarea m-a făcut mai puternic. Nu am renunțat niciodată, iar lucrurile sunt foarte aproape să-și revină la normal”, a spus Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren.

