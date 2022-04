Antrenorul lui U-BT Cluj e optimist înaintea meciului decisiv cu Ludwigsburg: „Ne dorim să obținem calificarea cu ajutorul celor 10.000 de oameni”

joacă pe teren propriu în fața a 10.000 de spectatori pentru calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor la baschet masculin împotriva germanilor de la MHP Riesen Ludwigsburg.

Antrenorul lui U BT Cluj conștientizează miza uriașă a jocului: „Ne aflăm la un joc distanță de Final Four”

U BT Cluj va avea parte de Sală Polivalentă arhiplină la meciul cu Ludwigsburg, iar antrenorul ardeleni a vorbit extrem de prudent înainte de meci: „Este un meci decisiv, cu o încărcătură aparte. Este cel mai important meci din actualul sezon până la ora actuală. Jucăm cu o echipă foarte bună, toată lumea a văzut asta”.

ADVERTISEMENT

Partida se va disputa, marți, 19 aprilie, de la ora 19:30, iar antrenorul Mihai Silvăşan se teme de apărarea agresivă a celor de la Ludwig: „În primele două partide am avut probleme să trecem de apărarea lor agresivă. Sunt foarte buni şi la recuperări ofensive”.

Clujenii mizează bineînțeles pe elanul și impulsul puternic care va veni din partea publicului: „Încercăm să corectăm aceste lucruri, să fim mai buni şi cu ajutorul celor 10.000 de oameni care vor fi prezenţi în sală ne dorim să obţinem victoria şi calificarea în Final Four”.

ADVERTISEMENT

Mihai Silvășan nu visa că U BT Cluj va ajunge până aici: „Am vrut doar să intrăm în grupe”

Antrenorul ardelenilor e sincer și recunoaște că nu spera ca echipa să ajungă atât de departe: „Iniţial nu ne-am pus multe obiective, am vrut doar să intrăm în grupe. Apoi am luat-o pas cu pas, am fost competitivi şi am încercat să câştigăm fiecare meci.

Această mentalitate a funcţionat şi ne aflăm la un joc distanţă de Final Four”, a declarat antrenorul Mihai Silvăşan înainte de meciul decisiv din Liga Campionilor cu MHP Riesen Ludwigsburg.

ADVERTISEMENT

Patrick Richard, căpitanul lui U BT Cluj: „Avem avantajul terenului propriu”

Americanul Patrick Richard e și el conștient că faptul că meciul decisiv se joacă în fața propriilor suporteri este un avantaj important: „Va fi un meci foarte dificil, împotriva unei echipe bune. Avem avantajul terenului propriu şi suntem entuziasmaţi să jucăm în faţa fanilor noştri. Vrem să corectăm din greşelile partidei retur şi să câştigăm”.

În Final Four-ul Ligi Campionilor la baschet masculin s-au calificat deja Baxi Manresa, Hapoel Holon şi Lenovo Tenerife. În cazul în care se califica, U BT Cluj va întâlni pe Baxi Manesa în semifinale.