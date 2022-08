Antrenorul lui Viking se teme de FCSB. Cu ce echipă legendară i-a comparat pe roș-albaștri. ”La fel ar proceda și ei”

, dar nordicii se tem în continuare de trupa lui Nicolae Dică. Antrenorul Morten Jensen i-a comparat pe roș-albaștrii cu un nume uriaș din fotbalul mondial.

Totul pe cartea apărării: ”E echipa mai bună”

Nici la București fotbaliștii de la Viking nu au excelat, în ciuda succesului cu 2-1 pe Arena Națională. FCSB a atacat, și-a creat ocazii, dar mingea s-a încăpățânat să nu intre în poartă.

Pentru retur, și a mărturisit că se teme de FCSB. În consecință, și tactica pe care o vor aplica jucătorii lui va fi una ultra defensivă.

”Ne vom apăra pentru că e diferență de valoare între echipe. Steaua (FCSB – n.r.) e favorită, e echipa mai bună. Nu la fel ar proceda și ea dacă ar juca împotriva Barcelonei? Nu s-ar apăra?”, a explicat Morten Jensen, pentru .

Acesta a vorbit și despre problemele cu care jucătorii săi s-au confruntat la partida de pe Arena Națională. Nordicii au rămas fără aer, la propriu, după un sfert de oră.

”A fost extrem de cald și nu era deloc aer în stadion, nu e o ventilație foarte bună. Efectiv din minutul 15 ne-am sufocat. Jucătorii aproape că nu mai puteau să respire, nu prea am mai pățit așa ceva.

A contat și că noi nu suntem obișnuiți să jucăm pe o arenă atât de mare, cu mulți fani și care să și facă o atmosferă cum a fost acolo. Am fost ca și cum am trecut prin infern. Am recunoscut că am avut mare noroc și că am obținut mai mult decât am fi meritat”, a mai spus Jensen.

Nordicii invocă ploaia: ”Ar fi un avantaj pentru noi”

Tenicianul vikingilor a mărturisit că ar prefera ca la ora jocului cu FCSB să plouă. Suprafața de joc este una artificială și acest lucru i-ar avantaja pe norvegieni.

”Ar fi un avantaj pentru noi, fiindcă terenul va deveni foarte greu controlabil (în cazul în care va ploua – n.r.), dar noi măcar suntem obișnuiți și ne putem adapta imediat”, a punctat Morten Jensen.

Manșa a doua dintre Viking și FCSB, din play-off-ul Conference League este programată joi, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format Live Text pe FANATIK.ro.