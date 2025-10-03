Antrenorul lui Young Boys a vorbit despre Gigi Becali după 2-0 cu FCSB: „Am fost foarte bine informat”

. Roș-albaștrii au făcut un meci modest și nu au reușit să lege două rezultate pozitive în cupele europene. La final, antrenorul echipei din Berna l-a înțepat elegant pe Gigi Becali, patronul campioanei României.

ADVERTISEMENT

FCSB, învinsă de YB Berna în Europa League

Young Boys a fost echipa mai bună din meciul de pe Arena Națională. Elvețienii au pus presiune încă din primele minute, iar la pauză scorul de pe tabelă arăta 2-0 în favoarea echipei din Berna.

Roș-albaștrii au încercat o revenire în repriza a doua. Jocul celor de la , iar FCSB a rămas cu 3 puncte după primele două runde.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat antrenorul celor de la YB Berna după 2-0 cu FCSB. A greșit sau nu Gigi Becali

Antrenorul celor de la Young Boys a vorbit la finalul meciului despre desfășurarea evenimentelor de pe Arena Națională, iar Giorgio Contini e de părere că elevii săi au meritat din plin victoria. În plus, acesta a spus câteva cuvinte și despre strategia lui Gigi Becali, patronul FCSB, care a anunțat cum va arăta echipa de start cu câteva zile înainte de meciul direct.

„Sunt foarte fericit pentru joc și rezultat. Am sperat să începem bine meciul, ceea ce s-a și întâmplat. Am dominat prima repriză și nu pot fi decât foarte mulțumit.

ADVERTISEMENT

Este clar că în prima repriză ar fi trebuit să mai fructificăm șansele avute și să marcăm golul trei. În repriza a doua ne-am așteptat la o reacție a celor de la FCSB, ne-am retras în defensivă și ne-am axat pe contraatac. Nu întotdeauna a ieșit perfect, dar ne mulțumește că nu am primit gol.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă am pregătit jocul mai bine decât FCSB, dar am făcut totul în cel mai serios mod posibil. Știam calitățile adversarilor și că vom avea probleme dacă îi lăsăm să intre în joc. Jucătorii noștri au alergat, ne-am axat pe jocul pe flancuri și am reușit să controlăm și repriza a doua.

(râde subtil) Trebuie să confirm, da, am fost foarte bine informat. Dar nu, acest lucru nu ne-a ajutat; ne-am axat pe propriul nostru joc și am reușit să câștigăm”, a declarat antrenorul de la YB Berna.