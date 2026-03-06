Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Antrenorul Marius Șumudică povestește cu lux de amănunte cât de greu este să ai în lot fotbaliști care țin postul Ramadanului: ”Mănâncă ultima oară la 5 dimineața. Sunt sleiți de puteri”

Musulmanii se află în postul Ramadanului și mulți fotbaliști au de suferit din această cauză. Cu ce probleme se confruntă Marius Șumudică la Al-Okhdood.
Traian Terzian
06.03.2026 | 21:45
EXCLUSIV FANATIK
Ce probleme are Marius Șumudică în perioada Ramadanului. Sursă foto: colaj Fanatik
Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a explicat care sunt cele mai mari provocări pe care le are în perioada Ramadanului, în care musulmanii se abțin de la mâncare și băutură în timpul zilei.

Marius Șumudică a explicat situația jucătorilor care șin Ramadanul

Tehnicianul formației saudite Al-Okhdood a mărturisit că jucătorii săi sunt sleiți de puteri la antrenamente din cauza postului în care nu mănâncă și nu beau apă între 5 dimineața și 7 seara.

”Dintre jucătorii pe care îi am în lot, 80% țin Ramadanul. Cred că am doar 2-3 străini care nu țin. Unii dintre străini sunt turci, care sunt musulmani, sunt africani care, tot așa, sunt musulmani.

Mănâncă prima oară un mic dejun ceva. Când vii după 12-13 ore în care nu bei nici apă, nici nu mănânci, prima oară ei ciugulesc ceva și beau foarte puțină apă, iar apoi vin la antrenament. Ei mănâncă ultima oară la 5 dimineața și apoi undeva pe la 7 seara. E foarte greu, sunt sleiți de puteri”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Decizia luată de Federația din Arabia Saudită pe perioada Ramadanului

Șumudică a explicat că tocmai din această cauză mai marii fotbalului din Arabia Saudită au luat decizia ca în această perioadă meciurile să se joace seara, de la ora 22:00, pentru a le permite jucătorilor să mănânce și să bea până intră pe teren.

”Dar ei sunt bucuroși, este cultura lor, trebuie să o respectăm. Zic că purifică organismul, că e foarte sănătos, iar eu îi înțeleg. Pentru organism e ok, dar la un fotbalist se simte, apar crampe.

Aici nu există să se oprească meciul. Bine, jocurile sunt la 10 seara și nu mai e nevoie. De aceea și pun meciurile la ora 10, toate se joacă atunci”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Gestul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo în postul Ramadanului

Deși nu este de religie musulmană, marele fotbalist portughez Cristiano Ronaldo a ținut anul trecut câteva zile de post din respect pentru colegii săi de la Al-Nassr aflați în Ramadan, dar și pentru a înțelege mai mult această cultură.

”Anul trecut, Cristiano Ronaldo a încercat să postească alături de jucătorii musulmani ai echipei Al-Nassr în timpul Ramadanului. A postit două zile pentru a experimenta ce simt musulmanii în timpul postului”, a declarat Shaye Sharahili, fost jucător la Al-Nassr.

Problemele lui Șumudică în Arabia Saudită pe perioada Ramadanului

