Antrenorul Marius Șumudică povestește cu lux de amănunte cât de greu este să ai în lot fotbaliști care țin postul Ramadanului: ”Mănâncă ultima oară la 5 dimineața. Sunt sleiți de puteri”

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a explicat care sunt cele mai mari provocări pe care le are în perioada Ramadanului, în care musulmanii se abțin de la mâncare și băutură în timpul zilei.

Marius Șumudică a explicat situația jucătorilor care șin Ramadanul

Tehnicianul formației saudite Al-Okhdood a mărturisit că jucătorii săi sunt sleiți de puteri la antrenamente din cauza postului în care nu mănâncă și nu beau apă între 5 dimineața și 7 seara.

”Dintre jucătorii pe care îi am în lot, 80% țin Ramadanul. Cred că am doar 2-3 străini care nu țin. Unii dintre străini sunt turci, care sunt musulmani, sunt africani care, tot așa, sunt musulmani.

Mănâncă prima oară un mic dejun ceva. Când vii după 12-13 ore în care nu bei nici apă, nici nu mănânci, prima oară ei ciugulesc ceva și beau foarte puțină apă, iar apoi vin la antrenament. Ei mănâncă ultima oară la 5 dimineața și apoi undeva pe la 7 seara. E foarte greu, sunt sleiți de puteri”, a declarat Șumudică, la .

Decizia luată de Federația din Arabia Saudită pe perioada Ramadanului

Șumudică a explicat că tocmai din această cauză mai marii fotbalului din Arabia Saudită au luat decizia ca în această perioadă meciurile să se joace seara, de la ora 22:00, pentru a le permite jucătorilor să mănânce și să bea până intră pe teren.

”Dar ei sunt bucuroși, este cultura lor, trebuie să o respectăm. Zic că purifică organismul, că e foarte sănătos, iar eu îi înțeleg. Pentru organism e ok, dar la un fotbalist se simte, apar crampe.

Aici nu există să se oprească meciul. Bine, jocurile sunt la 10 seara și nu mai e nevoie. De aceea și pun meciurile la ora 10, toate se joacă atunci”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Gestul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo în postul Ramadanului

Deși nu este de religie musulmană, marele fotbalist portughez din respect pentru colegii săi de la Al-Nassr aflați în Ramadan, dar și pentru a înțelege mai mult această cultură.

”Anul trecut, Cristiano Ronaldo a încercat să postească alături de jucătorii musulmani ai echipei Al-Nassr în timpul Ramadanului. A postit două zile pentru a experimenta ce simt musulmanii în timpul postului”, a declarat Shaye Sharahili, fost jucător la Al-Nassr.