Antrenorul Metalului Buzău, acuzații dure după 0-1 cu Dinamo: „Pentru echipele de Liga 2 nu se trag liniile”. Ce a apărut pe transmisia TV

Metalul Buzău a jucat pentru al doilea sezon consecutiv în sferturile Cupei României Betano. Dacă în ediția precedentă divizionara secundă a cedat cu 0-3 contra Rapidului, de această dată buzoienii le-au dat mari emoții celor de la Dinamo, care s-au impus la limită, scor 1-0. Antrenorul Valentin Stan și mijlocașul Florentin Puiu au tras concluziile la finalul partidei.

Antrenorul Metalului Buzău a lansat acuze la finalul meciului cu Dinamo

Tehnicianul celor de la Metalul Buzău a tras concluziile la final, iar acesta a avut ceva de reproșat la faza unicului gol al meciului, înscris de Alex Pop după o fază care a fost analizată pentru un posibil offside. „Până la urmă, într-un meci de fotbal vrei să câștigi, chiar dacă pleci cu șansa a doua. Sunt mândru de ei că am ajuns în sferturi. Am fi fost și mai mândri dacă reușeam să învingem o echipă atât de mare. Când ai 3 ocazii atât de mari și nu marchezi, este foarte puțin probabil să câștigi.

Sunt jucători de Liga 1 cu mare experiență care știu să gestioneze astfel de momente. Cred că puteam obține mai mult, păcat că nu am reușit. Ne concentrăm acum pe Liga 2. La ocazia lui Puiu a fost o combinație: s-a uitat că portarul era ieșit, o execuție pe care o au jucătorii care privesc tot terenul, nu doar o anumită fază. Păcat că nu am reușit să marcăm.

Eu nu am văzut de pe bancă faza lui Pop, din ce am înțeles, nu s-a tras nicio linie. Probabil pentru echipele de Liga 2 nu se trag liniile. Mă leg și eu, este frustrare. Am înțeles de la prieteni că nu s-au tras liniile. Dacă s-au tras sau nu, nu știu, poate nu era cazul”, a declarat tehnicianul, conform . Acesta nu a fost bine informat însă, deoarece liniile au fost trasate la faza golului înscris de Pop, iar acestea s-au văzut pe transmisia TV. Înainte de meciul cu Dinamo, .

Fotbalistul Metalului, aproape să marcheze în poarta lui Dinamo cu un șut de la 40 de metri

Intrat pe teren în minutul 70, Florentin Puiu a fost aproape să înscrie cu un șut fabulos de la 40 de metri, însă Roșca a reușit să intervină și a respins în corner, iar scorul de pe tabelă a rămas 1-0. „Am intrat încrezător, n-aveam nimic de pierdut, am văzut că portarul era ieșit și mi-am încercat șansa. (n.r. ați crezut că puteți obține calificarea?) Normal, de asta am și venit aici, am venit încrezători.

Din păcate, am venit după două înfrângeri în campionat, știam că Dinamo e o echipă foarte bună, care se bate la titlu. Presiunea era pe ei, noi nu aveam nimic de pierdut. Nu facem nimic deosebit, ne antrenăm, ascultăm de domnul profesor și încercăm să dăm totul la fiecare antrenament și la fiecare meci. Doamne ajută să prindem play-off-ul în sezonul viitor”, a afirmat fotbalistul de 22 de ani după , conform .