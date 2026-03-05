Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Antrenorul Metalului Buzău, acuzații dure după 0-1 cu Dinamo: „Pentru echipele de Liga 2 nu se trag liniile”. Ce a apărut pe transmisia TV

Antrenorul celor de la Metalul Buzău, Valentin Stan, a reacționat la finalul meciului pierdut de echipa sa cu 0-1 contra lui Dinamo în sferturile Cupei României Betano.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
05.03.2026 | 22:58
Antrenorul Metalului Buzau acuzatii dure dupa 01 cu Dinamo Pentru echipele de Liga 2 nu se trag liniile Ce a aparut pe transmisia TV
ULTIMA ORĂ
Valentin Stan a reacționat la finalul meciului Dinamo - Metalul Buzău 0-1. FOTO: FANATIK
ADVERTISEMENT

Metalul Buzău a jucat pentru al doilea sezon consecutiv în sferturile Cupei României Betano. Dacă în ediția precedentă divizionara secundă a cedat cu 0-3 contra Rapidului, de această dată buzoienii le-au dat mari emoții celor de la Dinamo, care s-au impus la limită, scor 1-0. Antrenorul Valentin Stan și mijlocașul Florentin Puiu au tras concluziile la finalul partidei.

Antrenorul Metalului Buzău a lansat acuze la finalul meciului cu Dinamo

Tehnicianul celor de la Metalul Buzău a tras concluziile la final, iar acesta a avut ceva de reproșat la faza unicului gol al meciului, înscris de Alex Pop după o fază care a fost analizată pentru un posibil offside. „Până la urmă, într-un meci de fotbal vrei să câștigi, chiar dacă pleci cu șansa a doua. Sunt mândru de ei că am ajuns în sferturi. Am fi fost și mai mândri dacă reușeam să învingem o echipă atât de mare. Când ai 3 ocazii atât de mari și nu marchezi, este foarte puțin probabil să câștigi.

ADVERTISEMENT

Sunt jucători de Liga 1 cu mare experiență care știu să gestioneze astfel de momente. Cred că puteam obține mai mult, păcat că nu am reușit. Ne concentrăm acum pe Liga 2. La ocazia lui Puiu a fost o combinație: s-a uitat că portarul era ieșit, o execuție pe care o au jucătorii care privesc tot terenul, nu doar o anumită fază. Păcat că nu am reușit să marcăm.

Eu nu am văzut de pe bancă faza lui Pop, din ce am înțeles, nu s-a tras nicio linie. Probabil pentru echipele de Liga 2 nu se trag liniile. Mă leg și eu, este frustrare. Am înțeles de la prieteni că nu s-au tras liniile. Dacă s-au tras sau nu, nu știu, poate nu era cazul”, a declarat tehnicianul, conform Prima Sport. Acesta nu a fost bine informat însă, deoarece liniile au fost trasate la faza golului înscris de Pop, iar acestea s-au văzut pe transmisia TV. Înainte de meciul cu Dinamo, Valentin Stan a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK faptul că un jucător de la Metalul este dorit de o formație din străinătate.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Fotbalistul Metalului, aproape să marcheze în poarta lui Dinamo cu un șut de la 40 de metri

Intrat pe teren în minutul 70, Florentin Puiu a fost aproape să înscrie cu un șut fabulos de la 40 de metri, însă Roșca a reușit să intervină și a respins în corner, iar scorul de pe tabelă a rămas 1-0. „Am intrat încrezător, n-aveam nimic de pierdut, am văzut că portarul era ieșit și mi-am încercat șansa. (n.r. ați crezut că puteți obține calificarea?) Normal, de asta am și venit aici, am venit încrezători.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Din păcate, am venit după două înfrângeri în campionat, știam că Dinamo e o echipă foarte bună, care se bate la titlu. Presiunea era pe ei, noi nu aveam nimic de pierdut. Nu facem nimic deosebit, ne antrenăm, ascultăm de domnul profesor și încercăm să dăm totul la fiecare antrenament și la fiecare meci. Doamne ajută să prindem play-off-ul în sezonul viitor”, a afirmat fotbalistul de 22 de ani după eșecul suferit contra lui Dinamo, conform Digi Sport.

Antrenorul Metalului Buzău, acuzații dure după 0-1 cu Dinamo: „Pentru echipele de Liga 2 nu se trag liniile”. Ce a apărut pe transmisia TV

Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano:...
Fanatik
Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano: „Vor fi pregătiți!”
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF,...
Fanatik
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Cine va câștiga Cupa României Betano?! Ilie Dumitrescu a dat verdictul
Fanatik
Cine va câștiga Cupa României Betano?! Ilie Dumitrescu a dat verdictul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19...
iamsport.ro
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19 ani, părinții au fost devastați, o tragedie fără margini'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!