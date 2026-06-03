Sport

Antrenorul momentului din SuperLiga a semnat noul contract! A refuzat oferta de la echipa de suflet

Florin Pîrvu, antrenorul care a promovat spectaculos cu FC Voluntari, și-a decis viitorul. A ales să continue cu ilfovenii, deși era dorit insistent de Petrolul Ploiești.
Ovidiu Minea
03.06.2026 | 20:09
Antrenorul momentului din SuperLiga a semnat noul contract A refuzat oferta de la echipa de suflet
EXCLUSIV FANATIK
Mutare importantă pentru noul sezon din SuperLiga. Florin Pîrvu a ales pe FC Voluntari. Sursă foto: Colaj FANATIK
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Pe val după victoria obținută de FC Voluntari din manșa a doua a barajului de menținere-promovare în Superliga cu FC Hermannstadt, 3-0, rezultat în urma căruia ilfovenii au promovat, antrenorul grupării de la marginea Bucureștiului, Florin Pîrvu, și-a decis viitorul. Din informațiile FANATIK, Pîrvu s-a înțeles miercuri cu FC Voluntari pentru a prelungi contractul, scadent la finalul acestei luni.

Florin Pîrvu rămâne la FC Voluntari, deși a fost curtat și de Petrolul Ploiești

Cele două părți au trecut peste turbulențele de pe parcursul sezonului, când șefii FC Voluntari au lăsat de înțeles că se gândesc la demiterea tehnicianului. Decizia lui Florin Pîrvu, care are 51 de ani, nu a fost ușor de luat.

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Pîrvu a fost dorit și de Petrolul Ploiești, clubul orașului său natal, unde a și jucat mult timp. Tot la prahoveni, fostul internațional, care are două meciuri sub tricolor, s-a și afirmat ca antrenor principal, el conducând gruparea ploieșteană un an, între februarie 2023 și martie 2024.

În cele din urmă, Pîrvu a considerat că își poate face treaba mult mai ușor la Voluntari, echipă stabilă financiar, decât la Petrolul, care s-a confruntat mai mereu cu probleme în ultimii ani. Astfel a preferat alegerea rațională în fața celei sentimentale, în condițiile în care la Ploiești a avut cele mai importante rezultate în cariera de jucător.

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Pîrvu a antrenat timp de șapte ani în China

Până să preia Petrolul Ploiești, Florin Pîrvu a antrenat șapte ani în China, la echipa de juniori a FC Henan, club la care a și jucat. Anterior, el mai fusese antrenor secund la Turnu Severin, manager la Conpet Ploiești și „secund” la Petrolul și Rapid.

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La Ploiești, antrenorul principal al FC Voluntari a colaborat cu Răzvan Lucescu, iar în Giulești cu Dan Alexa. Florin Pîrvu mai fusese în staffuri tehnice conduse de Marian Bondrea, Nicolo Napoli și Ionel Gane.

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Florin Pîrvu a revenit la FC Voluntari în aprilie 2025, după ce îi mai pregătise pe ilfoveni și pe parcursul sezonului 2023-2024. De asemenea, Pîrvu a lăsat o impresie bună și la Petrolul, formație pe care a antrenat-o între februarie 2023 și martie 2024.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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