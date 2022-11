Antrenorul momentului în SuperLiga, amenințări pentru Gigi Becali: ”Vreau să bat FCSB!” Video Exclusiv

Dâmbovițenii sunt neînvinși în campionat de la venirea noului tehnician, iar în ultima rundă .

Gigi Becali, pus în gardă de cel mai în vogă antrenor din SuperLiga

În , antrenorul Chindiei Târgoviște, Toni Petrea, a recunoscut că are o afinitate pentru FCSB, însă a precizat că vrea să învingă formația patronată de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

”Obiectivul este salvarea de la retrogradare. Nu ne supărăm dacă se poate mai mult, dar trebuie să o luăm pas cu pas, nu trebuie să ne gândim la lucruri prea mari, pentru că asta ne-ar duce să fim prea încrezători și asta nu ar fi bine. Trebuie să fim realiști, modești și muncitori. Trebuie să ne vedem de treabă, pentru că urmează o perioadă destul de grea.

Întâlnim CFR, Craiova, CFR, FCSB și din nou Craiova, deci până la finalul acestui an calendaristic avem meciuri de campionat foarte grele, plus partida de Cupă cu Hermannstadt și în condițiile astea nu vreau să mă gândesc prea departe.

ADVERTISEMENT

Nu, n-am nicio problemă pentru meciul cu FCSB. De ce să-mi fie greu? Am fost acolo, bine ați spus am fost, acum sunt la Chindia, mă concentrez la ce am de făcut aici. Normal că mă leagă ceva de FCSB, am o afinitate, dar totul se schimbă. E meci Chindia – FCSB, eu sunt la Chindia și vreau să câștig.

Ar putea conta că-i știu pe jucătorii de la FCSB, dar au un lot destul de numeros și valoros și pot alinia mai multe formule de joc. Acum depinde și de ceea ce-și doresc ei. Îi știu pe majoritatea dintre ei, că au mai apărut jucători pe care eu nu i-am prins, și știm ce calități au, dar pot spune că știu și punctele mai puțin forte”, a declarat Petrea.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

De ce nu a preluat o echipă între mandatele de la FCSB

Tehnicianul a explicat de ce între cele două mandate de la FCSB nu a preluat o altă formație și a ținut să menționeze faptul că nu regretă faptul că în vară a decis să plece de la vicecampioana României.

”Ca antrenor nu poți să programezi ceva, să zici gata, din iarnă, sau din vară, mă duc la nu știu ce echipă. Sunt momente, conjuncturi, situații când ești dorit de cineva sau nu e momentul să mergi acolo. Nu poți să-ți faci planul dinainte.

ADVERTISEMENT

Ca antrenor depinzi de mai mulți factori, depinzi de rezultate, de situația de la momentul respectiv, dacă ești pe aceeași linie cu conducerea. De asta nu s-a întâmplat între cele două mandate ale mele la FCSB să merg în altă parte. Nu am de demonstrat nimănui nimic. Mi se pare aiurea să zic așa ceva.

ADVERTISEMENT

În mintea mea zic că am făcut și lucruri frumoase cât am fost la FCSB, am relații normal cu cei de acolo. Nu mi-a părut rău când am plecat a doua oară, pentru că în general nu-mi pare rău când iau o decizie. Înainte de a lua o decizie analizez foarte bine și n-am de ce să-mi fac procese de conștiință sau să am remușcări.

Așa am considerat la acel moment că e mai bine, în primul rând pentru grup, pentru echipă, deoarece am văzut că lucrurile nu funcționau așa cum îmi doream eu și am zis că poate se produce un declic la echipă, ceea ce s-a și întâmplat, s-au calificat în Conference League”, a mai spus Petrea, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Filosofia lui Toni Petrea

Fostul antrenor de la FCSB a explicat filosofia pe care o are ca antrenor și ce le cere de obicei jucătorilor. De asemenea, el a vorbit despre diferența dintre fotbaliștii care evoluează la echipe cu pretenții și cei de la formațiile mai slab cotate.

”În campionat avem cinci victorii și două egaluri, plus o înfrângere la Ocna Mureș, în Cupa României, în prima etapă. Mi-am început mai demult cariera de antrenor, și ca secund, și ca principal, nu vreau să mai discut despre lucrurile din trecut, nu-și mai au rostul.

Sunt antrenor la Chindia, încercăm să jucăm cât mai repede, așa am făcut și cu Farul, o echipă cu jucători valoroși care dacă le dai timp și spațiu pun probleme, așa cum am avut la golul primit. Ce am încercat să schimb puțin sau să le transmit jucătorilor e să-și dorească tot timpul victoria de la orice meci. Să gândească pozitiv. Să nu se mulțumească niciodată cu puțin.

Jucăm cu primul loc și e suficient și un egal, nu. Intrăm pe teren ca și cum am vrea să câștigăm meciul. Le transmit mereu să intre ca și cum ar fi primul lor meci la prima divizie. Filosofia mea este una ofensivă, să te gândești tot timpul să câștigi fiecare joc indiferent cu cine joci.

Nu contează adversarul, numele lui, componența echipei adverse, nu știu câte milioane valorează nu știu cine. Asta nu trebuie să gândească jucătorii în momentul în care intră pe teren. Sunt 11 contra 11, acolo e duel 1 contra 1 cu adversarul și trebuie să demonstrezi cât poți, că poți să faci față în SuperLiga”, a continuat el.

Ce diferențe sunt între jucătorii de la FCSB și cei de la Chindia

Toni Petrea a mai vorbit în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre faptul că un antrenor trebuie să se adapteze la situația pe care o găsește la formația unde merge, însă cerințele sunt întotdeauna aceleași.

”Nu pot să schimb mai mult, doar să-și dorească mai mult de la ei. Asta le-am spus de la primul meci, cu Rapidul. Ok, sunt în formă, sunt cum sunt, dar nu contează cu cine jucăm, contează cum intrați voi pe teren. Asta trebuie să se întâmple și apoi fotbalul e imprevizibil, se poate întâmpla orice, o greșeală.

Mentalitatea pe care trebuie să o aibă ei și ceea ce trebuie să facă e să se gândească la faptul că e doar un meci de fotbal pe care trebuie să-l câștige indiferent de numele adversarului.

E aceeași mentalitate pe care am avut-o și la FCSB. Acolo cu atât mai mult, pentru că altele erau obiectivele echipei, cerințele și pretențiile. Însă, raportat la fiecare club în parte, fiecare trebuie să-și dorească mai mult. E la fel de greu să antrenezi și când ai jucătorii mai valoroși pe hârtie, dar și invers.

Nu este o problemă să lucrezi cu jucători care nu au avut performanțe deosebite de-alungul carierei lor sau cu jucători care sunt obișnuiți cu performanța. Doar că la aceștia din urmă trebuie să le menții nivelul de motivație ca să-și dorească la fel să ajungă să performeze. Aici depinde de club, de situații. Ca antrenor trebuie să te adaptezi.

La Chindia am găsit jucători care își doreau, care erau blocați puțin mental din cauza insucceselor pe care le-au avut și poate a neșansei pe care au avut-o în acele 10 etape în care nu au câștigat și erau cu moralul la pământ. Dar cu multă muncă pot fi jucători foarte buni pentru campionatul nostru.

Le-am spus să-și dorească mai mult, lumea deja îi privește altfel, ochii sunt ațintiți asupra lor. Noi, staff-ul, mai dăm o indicație de pe margine sau o direcție, o idee, dar ei sunt cei care pun în practică.

Poți fi tu cine vrei, dacă jucătorii nu înțeleg și nu pot să transpună în joc ceea ce le ceri sau ce lucrezi la antrenamente, nu poți să zici că ești mare antrenor. Beneficiem la Chindia de un grup bun de jucători”, a afirmat Petrea.