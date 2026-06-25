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Antrenorul momentului la Campionatul Mondial, refuzat de un club din România. Patronul l-a pus la punct: „Cât voi fi la echipă nu voi accepta așa ceva”

A făcut marea surpriză de la Campionatul Mondial după ce a fost la un pas să semneze cu o echipă din România! Mutarea a picat însă atunci după un scandal de amploare
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.06.2026 | 11:15
Antrenorul momentului la Campionatul Mondial refuzat de un club din Romania Patronul la pus la punct Cat voi fi la echipa nu voi accepta asa ceva
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Hugo Broos alături de jucătorii săi la Campionatul Mondial. Foto: Hepta
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Hugo Broos (74 de ani) a reușit să producă marea surpriză de la Campionatul Mondial și să califice Africa de Sud în 16-imile de finală, în condițiile în care naționala „Bafana Bafana” nu era creditată aproape deloc cu șanse în acest sens înaintea ultimei etape din grupa A. Africanii aveau doar un punct după primele două runde, iar joi dimineață pe fusul orar al României s-au duelat cu reprezentativa din Coreea de Sud.

Hugo Broos a produs marea surpriză de la Campionatul Mondial alături de naționala din Africa de Sud

Africa de Sud a câștigat cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Maseko în minutul 63. Întrucât în cealaltă partidă din ultima etapă a acestei grupe Mexic a învins Cehia cu 3-0, sud-africanii și-au adjudecat locul 2 și astfel s-au calificat direct în fazele eliminatorii ale turneului final nord-american. Despre selecționerul belgian se știe că în trecut a fost aproape să semneze cu o echipă din România.

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Se întâmpla în 2008, când Hugo Broos s-a aflat în negocieri avansate cu Adrian Porumboiu pentru a prelua banca tehnică a celor de la FC Vaslui. În cele din urmă nu s-a mai ajuns la un acord între cele două părți, iar la scurt timp antrenorul și omul de afaceri au început să se contreze în spațiul public prin declarații destul de „acide”.

Hugo Broos a fost aproape de FC Vaslui, dar nu s-a înțeles cu Adrian Porumboiu

În primul rând, tehnicianul belgian a transmis atunci că nu a mai semnat în cele din urmă cu moldovenii pentru că a fost total nemulțumit de condițiile existente la club: „Nu este un club profesionist. Infrastructura, organizarea de acolo nu sunt pe măsura mea. Şi, nu în ultimul rând, am ţinut cont de părerea familiei mele”. 

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Ulterior, a venit și replica lui Adrian Porumboiu. El a susținut că Broos a mințit și de fapt nu s-a mai ajuns la o înțelegere cu el din cauza unor diferende de natură contractuală: „Nu cred că a spus așa ceva. Eu am vorbit cu el chiar acum câteva minute. Știu bine ce a spus și de ce nu vine. Chiar eu i-am prezentat situația infrastructurii și i-am zis că doar două stadioane de la noi o au la nivel european.

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Știți de ce nu a venit Broos? Pentru că eu am vrut să semneze pentru doi ani, dar el voia doar unul singur. Cât voi fi eu la FC Vaslui, nu voi accepta la echipă antrenori sau jucători care să semneze pentru mai puțin de doi ani. Pe Broos l-am înțeles, era vorba de familia lui”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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