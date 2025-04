Antrenorul nemților de la Borussia Dortmund se gândește deja la semifinala Ligii Campionilor, deși echipa sa a fost învinsă de Barcelona cu 0-4!

Barcelona nu a avut milă de nemți și a marcat de patru ori în poarta apărată de Kobel. Niko Kovac, tehnicianul lui Dortmund, a vorbit la superlativ despre calitatea de joc a formației „blaugrana”, dar și a celor de la PSG.

Niko Kovac, resemnat înaintea returului: „Mă aștept la o semifinală frumoasă”

Tehnicianul Borussiei Dortmund nu mai ia în serios manșa retur împotriva elevilor lui Hansi Flick. După o înfrângere cu 4-0, Niko Kovac și-a pierdut optimismul și a avut un discurs resemnat la finalul partidei.

Antrenorul croat a vorbit despre jocul extrem de bun practicat de PSG și Barcelona în acest sezon și a spus că se așteaptă la o semifinală spectaculoasă, însă până atunci, mai au un meci de jucat împotriva catalanilor:

„Este o înfrângere foarte dură. Așteptam ceva mai mult, dar să recunoaștem că Barcelona e o echipă uriașă. A profitat de toate erorile noastre. Are jucători foarte buni și au profitat din plin. Am văzut ce am greșit, ce putem schimba și îmbunătăți.

Avem meciuri de Bundesliga, abia după aceea vorbim de retur. Cred că este cea mai bună echipă din Europa acum. Se știe cine e Barcelona, dar PSG joacă la fel de bine. Mă aștept la o semifinală frumoasă, dar și noi mai avem de jucat cu ei înainte”, a declarat Niko Kovac, antrenorul Borussiei Dortmund.

Lewandowski a fost „călăul” fostei sale echipe

Robert Lewandowski și-a început ascensiunea în cariera de fotbalist la Borussia Dormund, sub comanda lui Jurgen Klopp. Vârful polonez i-a trădat pe „galben-negrii” și și-a conturat celebritatea în „sportul rege” în tricoul rivalei de la Bayern Munchen.

Ajuns la Barcelona, sub comanda lui Xavi, iar mai apoi Hansi Flick,, Atacantul polonez nu s-a ferit să se bucure după goluri împotriva fostei sale echipe, lucru pe care majoritatea fotbaliștilor îl fac.

Nu doar că Lewandowski nu s-a ferit să se bucure, dar Borussia Dortmund este una dintre victimele sale preferate. Polonezul a înscris în poarta fostei sale echipe de 26 de ori în 25 de meciuri, statistică de-a dreptul uluitoare.