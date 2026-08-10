Antrenorul Oțelului, ”săgeți” către conducere după eșecul cu Petrolul: ”Pare că nu sunt multe soluții când mă uit pe bancă”

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Antrenorul Oțelului a tras un semnal de alarmă după eșecul cu Petrolul și a lăsat să se înțeleagă că oamenii din conducerea clubului trebuie să mai aducă jucători. El a explicat și unde s-a pierdut partida de la Ploiești.

După înfrângerea cu Petrolul, antrenorul Oțelului a cerut conducerii să facă transferuri

Imediat după , din etapa a 4-a a SuperLigii, Stjepan Tomas a pus înfrângerea pe greșelile comise de elevii săi și pe faptul că are o bancă de rezerve extrem de subțire.

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”Am controlat meciul, dar am făcut niște greșeli la golul lor. În a doua repriză am început bine, am dominat din nou, apoi a venit cartonașul roșu. Am pierdut meciul din cauza unor greșeli personale. Ne pregătim pentru următorul meci.

Când nu ai mingea în posesie, adversarul te poate pedepsi. Am luat cartonașul roșu într-un moment în care eram peste adversar, iar asta ne-a dat peste cap. Acum nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe următorul meci. Pare că nu sunt multe soluții când mă uit pe bancă, iar clubul se gândește la asta”, a declarat Tomas, la flash-interviu.

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Unde s-a decis soarta partidei de la Ploiești

Tehnicianul croat a mărturisit că nu este supărat pe fundașul Milen Zhelev pentru faza în care a făcut penalty-ul din care s-a marcat unicul gol al meciului și consideră că un moment important al jocului a fost .

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”Nu am pierdut în primele trei partide. Azi nu cred că am început rău, dar în asemenea meciuri nu ai voie să comiți asemenea erori, pentru că adversarul te pedepsește. Acum nu putem face altceva decât să ne pregătim pentru meciul următor.

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Fundașul stânga a lipsit și a trebuit să îl folosim pe Zhelev acolo. A jucat bine, dar, din păcate, a comis acea eroare. Nu sunt supărat pe el. Am văzut reacția echipei în repriza a doua, am avut penalty, nu am marcat și acum ne pregătim pentru următorul meci”, a spus Stjepan Tomas.

Ce planuri are Ricardo Sousa la Petrolul

De partea cealaltă, antrenorul portughez Ricardo Sousa a recunoscut startul greoi avut de echipa sa în acest sezon și a dezvăluit că își dorește ca formațiile care vin la Ploiești să știe că nu vor avea parte de un joc ușor.

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”Am avut un start dificil de partidă, dar și de sezon, dar trebuie să acumulăm victorii. Deocamdată, lotul este foarte bun, dar suntem mereu deschiși la transferuri. Pe de altă parte, trebuie să creăm o situație aparte la Petrolul, pe care să o cunoască toate echipele care vin aici, la Ploiești”, a afirmat Sousa.