Dennis Man este unul dintre cei mai în formă jucători români la ora actuală, însă evoluțiile sale au fost destul de modeste în ultimele meciuri jucate de Parma în Serie A. Fotbalistul de 26 de ani a fost integralist în Parma – Genoa 0-1, dar presa din cizmă nu a fost încântată de prestația sa.

Antrenorul Parmei a tras concluziile în privința lui Dennis Man după eșecul cu Genoa: „Putea să rezolve unele situații”

După o serie de patru remize consecutive, Parma Calcio a suferit un nou eșec pe teren propriu în prima ligă a Italiei, Genoa fiind de această dată echipa a plecat cu toate cele trei puncte de pe Stadio Ennio Tardini.

Dennis Man și Valentin Mihăilă a după acest joc, iar antrenorul Fabio Pecchia a vorbit și el despre contribuția avută de Man în duelul pierdut cu Genoa.

Tehnicianul „cruciaților” se aștepta ca Man să facă diferența în câteva dintre situațiile de gol în care a fost implicat.

„Aveam nevoie de Dennis, care putea să rezolve unele situații. Dennis și-a făcut treaba, nu am vrut doar doi atacanți, ci și pe cineva care să se poată deplasa mai mult decât Bonny. Putea fi o soluție să jucăm și cu doi atacanți, acum Benek (n.r. Benedyczak) a revenit și ne poate ajuta foarte mult”, a declarat Fabio Pecchia, potrivit .

„Cum să-l compari pe Dennis Man cu mine?”. Adrian Mutu, reacție uluitoare când a auzit de comparațiile cu românii din Serie A

Dennis Man confirmă în acest sezon de Serie A de ce a fost cel mai bun jucător al Parmei în ediția trecută de Serie B, când a pus umărul la promovarea în primul eșalon al fotbalului italian. , scor 2-2.

În cadrul emisiunii DON MUTU, Adrian Mutu a încercat să explice ce îi lipsește lui Dennis Man pentru a fi un jucător complet, dar și de ce mai are nevoie Mihăilă pentru a fi măcar la nivelul colegului său de la Parma.

„Sunt pe drumul bun, dar nu se poate face o comparație în momentul ăsta. Cum să îl compari pe Drăgușin cu Cristi Chivu sau pe Man cu mine? În momentul acesta, ei nu au obținut ce am obținut noi și hai să vorbim peste cinci ani, poate atunci vorbim altfel. Sunt pe drumul bun amândoi, încep să prindă coajă, au timp, rămâne de văzut ce vor realiza.

Acum. noi vorbim după ce noi am făcut o carieră. Nu are termen de comparație. Dacă eram contemporani, era altceva. Man are nevoie de continuitate în evoluții, el a pus mască musculară, dă goluri, pase de gol, a fost cel care a pasat la golul doi cu Juventus. Gândește-te că acum se pune assist când bați un corner.

În joc le are pe toate, nu îi lipsește nimic. De continuitate are nevoie Dennis Man. Are tehnică, viteză, dribling, tot ce vrei. Știe jocul, probabil la jocul cu capul mai are de îmbunătățit, asta îți mai aduce niște goluri. Trebuie să faci 10 jocuri bune și unul nasol, dacă se întâmplă”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU, show care se vede în fiecare joi, de la ora 10:30, în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO.