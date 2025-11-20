Antrenorul pe care Inter l-a dorit înainte de Cristi Chivu, mesaj din patru cuvinte pentru român

ADVERTISEMENT

Inter a rămas fără antrenor în vara acestui an după ce Simone Inzaghi a ales să plece în Arabia Saudită, la Al Hilal. Conducerea „nerazzurrilor” l-a dorit pe Cesc Fabregas pentru a-l înlocui pe italian, însă acesta a refuzat oportunitatea pentru a rămâne la Como, iar Inter s-a reorientat și l-a numit pe Cristi Chivu.

Antrenorul dorit de Inter înainte de numirea lui Chivu, mesaj din patru cuvinte: „Se descurcă foarte bine”

Într-un interviu oferit presei din Italia, Cesc Fabregas a vorbit despre mai mulți antrenori din Serie A, printre care și Cristi Chivu, sub comanda căruia Inter ocupă momentan primul loc în clasament. „Îl apreciez foarte mult pe Italiano (n.r. antrenorul de la Bologna) pentru curajul pe care îl are, pe Gasperini (n.r. antrenorul Romei) pentru stilul său de joc și mentalitate, iar Chivu se descurcă foarte bine”, a declarat fostul internațional spaniol, conform .

ADVERTISEMENT

Echipa pregătită de Cesc Fabregas, Como, ocupă momentan locul 7 în Serie A, cu 18 puncte obținute în primele 11 runde. Pe 6 decembrie, în cadrul etapei cu numărul 14 a primei divizii din Italia, Como se va deplasa la Milano pentru a o întâlni pe Inter, cu trei zile înainte ca echipa lui Cristi Chivu să primească vizita lui Liverpool în .

Cum i-a caracterizat Cesc Fabregas pe Massimiliano Allegri și Antonio Conte

Cesc Fabregas a vorbit și despre Massimiliano Allegri, antrenorul celor de la : „Fotbalul său este foarte simplu, chiar el spune asta foarte des. Ceea ce spune, asta și pune în practică. Are propriile idei și le dezvoltă bine”.

ADVERTISEMENT

Fostul mijlocaș al Barcelonei are doar cuvinte de laudă și cu privire la tehnicianul lui Napoli, Antonio Conte, cu care a lucrat în trecut la Chelsea. „Este un antrenor foarte bun, îl apreciez foarte mult. Dar antrenamentele cu el erau foarte dificile la Chelsea. La finalul sesiunilor de antrenament, trebuia să mă sprijin pe un coechipier, pentru că leșinam de la efort”, a declarat Cesc Fabregas.

ADVERTISEMENT

Ce echipe au antrenat în carieră Cesc Fabregas și Cristi Chivu

Atât Cesc Fabregas, cât și Cristi Chivu fac parte din noul val de antrenori europeni. Fostul mare jucător de la Barcelona se află la Como la prima experiență ca antrenor. Fabregas este și acționar al clubului din nordul Italiei. În primele 13 meciuri ale sezonului la Como, Fabregas a adunat 6 victorii și 6 rezultate de egalitate și o înfrângere.

De cealaltă parte, Cristi Chivu are ceva mai multă experiență. Antrenorul român a pregătit, pe rând, echipele de tineret ale celor de la Inter. Fostul mare fundaș a semnat cu Parma în februarie 2025, iar după 4 luni, Chivu a mers la Inter pentru a-și îndeplini visul.