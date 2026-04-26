Antrenorul propus la FCSB, lovit de propriul fotbalist: „Au intervenit și fanii”. Dezvăluiri uluitoare

Situație halucinantă la fost la echipa a unuia dintre antrenorii care au fost propuși la FCSB. Tehnicianul a fost lovit în timpul unei altercații cu propriul jucător
Cristian Măciucă
26.04.2026 | 20:19
Radomir Djalovic (43 de ani) este unul dintre numele care au fost propuse la FCSB ca să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi (45 de ani), lucru confirmat de Mihai Stoica (61 de ani) la emisiunea MM LA FANATIK. În trecut, fostul atacant muntenegrean s-a lovit de o situație ingrată. Când o pregătea pe Maribor, Djalovic a fost lovit în timpul unei altercații dintre jucători.

Potrivit colegilor de la goalzo.ro, Radomir Djalovic a fost propus pentru a îi lua locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani le-a pregătit până acum pe Rijeka, Maribor și Kayserispor. În perioada petrecută în Slovenia (2025), aventura s-a terminat abrupt din cauza unui conflict dintre fotbaliști. Djalovic a plecat după două meciuri pe banca lui Maribor, după ce doi fotbaliști s-au luat la bătaie la un antrenament.

La vremea respectivă, site-ul muntenegrean vijesti.me a relatat că Omar Rekik și Benzamen Tete s-au luat la bătaie în timpul ședinței de pregătire. Antrenorul propus la FCSB s-a băgat să îi despartă pe cei doi, dar s-a ales cu o lovitură. Acest eveniment l-a înfruiat teribil pe Radomir Djalovic care și-a dat demisia imediat.

Radomir Djalovic fusese adus cu surle și trâmbițe la Maribor, având în vedere că venea de la Rijeka, formație cu care a făcut eventul, cupă – campionat, în sezonul 2024-2025. La formația slovenă, muntenegreanul avusese un debut fulminant, două victorii în două meciuri: 1-0, acasă, cu Mura, și 3-2, în deplasare, cu Aluminji.

Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Digi24.ro
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine

Mihai Stoica, despre interesul lui Djalovic

La o lună după despărțirea de Maribor, Radomir Djalomic a ajuns în Turcia, la Kayserispor, acolo unde a stat doar până în februarie 2026. Acum e liber de contract și a fost propus de agenții săi la campioana României, mai ales că Mihai Stoica, președintele C.A. de la FCSB, a transmis că își dorește un tehnician străin.

Reacție-fulger! Danezii au spus-o pe față, după CSM București - Esbjerg 37-27:
Digisport.ro
Reacție-fulger! Danezii au spus-o pe față, după CSM București - Esbjerg 37-27: "Niciodată"

(n.r. – E adevărat interesul pentru Djalovic?) Da. Un muntenegrean. Ne-a fost propus. Nu e pe lista noastră. Djalovic e un antrenor cu cotă, care a luat titlul cu Rijeka. A fost la Kayseri, dar în Turcia e complicat. În Turcia doar Șumudică poate să antreneze”, a declarat Mihai Stoica la MM LA FANATIK. 

Primele nume TAIATE de pe LISTA ANTRENORILOR STRAINI la FCSB. MM Stoica, ANUNT CLAR despre Sumudica

Torino – Inter, live video în etapa 34 din Serie A. „Nerazzurrii” sunt...
Fanatik
Torino – Inter, live video în etapa 34 din Serie A. „Nerazzurrii” sunt tot mai aproape de Scudetto. Echipa lui Cristi Chivu conduce!
Chelsea își poate salva sezonul! Calificare în finala FA Cup contra lui City,...
Fanatik
Chelsea își poate salva sezonul! Calificare în finala FA Cup contra lui City, chiar la debutul noului antrenor. Video
Revine Charalambous la FCSB? Meme Stoica, anunțul momentului: când are loc întâlnirea decisivă...
Fanatik
Revine Charalambous la FCSB? Meme Stoica, anunțul momentului: când are loc întâlnirea decisivă cu Gigi Becali! Ce spune de Pirlo si Gilardino
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
FCSB i-a propus fostului internațional să semneze pe 3 ani, dar salariul cerut...
iamsport.ro
FCSB i-a propus fostului internațional să semneze pe 3 ani, dar salariul cerut a schimbat totul
