Antrenorul propus la FCSB, lovit de propriul fotbalist: „Au intervenit și fanii”. Dezvăluiri uluitoare

ADVERTISEMENT

Radomir Djalovic (43 de ani) este unul dintre numele care au fost propuse la FCSB ca să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi (45 de ani), lucru confirmat de Mihai Stoica (61 de ani) la emisiunea MM LA FANATIK. În trecut, fostul atacant muntenegrean s-a lovit de o situație ingrată. Când o pregătea pe Maribor, Djalovic a fost lovit în timpul unei altercații dintre jucători.

Potrivit colegilor de la Radomir Djalovic a fost propus pentru a îi lua . Tehnicianul în vârstă de 43 de ani le-a pregătit până acum pe Rijeka, Maribor și Kayserispor. În perioada petrecută în Slovenia (2025), aventura s-a terminat abrupt din cauza unui conflict dintre fotbaliști. Djalovic a plecat după două meciuri pe banca lui Maribor, după ce doi fotbaliști s-au luat la bătaie la un antrenament.

ADVERTISEMENT

La vremea respectivă, site-ul muntenegrean a relatat că Omar Rekik și Benzamen Tete s-au luat la bătaie în timpul ședinței de pregătire. Antrenorul propus la FCSB s-a băgat să îi despartă pe cei doi, dar s-a ales cu o lovitură. Acest eveniment l-a înfruiat teribil pe Radomir Djalovic care și-a dat demisia imediat.

Radomir Djalovic fusese adus cu surle și trâmbițe la Maribor, având în vedere că venea de la Rijeka, formație cu care a făcut eventul, cupă – campionat, în sezonul 2024-2025. La formația slovenă, muntenegreanul avusese un debut fulminant, două victorii în două meciuri: 1-0, acasă, cu Mura, și 3-2, în deplasare, cu Aluminji.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, despre interesul lui Djalovic

La o lună după despărțirea de Maribor, Radomir Djalomic a ajuns în Turcia, la Kayserispor, acolo unde a stat doar până în februarie 2026. Acum e liber de contract și a fost propus de agenții săi la campioana României, mai ales că

ADVERTISEMENT

„(n.r. – E adevărat interesul pentru Djalovic?) Da. Un muntenegrean. Ne-a fost propus. Nu e pe lista noastră. Djalovic e un antrenor cu cotă, care a luat titlul cu Rijeka. A fost la Kayseri, dar în Turcia e complicat. În Turcia doar Șumudică poate să antreneze”, a declarat Mihai Stoica la MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT