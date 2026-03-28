Antrenorul propus la națională a vorbit despre numirea lui Hagi: „Trebuie gândit și un plan”

Viitorul selecționer al echipei naționale a României pare a fi decis, iar Mircea Lucescu urmează să fie înlocuit cu Gică Hagi, cel care a mai fost în urmă cu mai bine de 20 de ani pe banca tricolorilor. Venirea „Regelui” a fost comentată și de Ioan Ovidiu Sabău, cel care i-a fost coleg în Generația de Aur.

Ce spune Ioan Ovidiu Sabău despre venirea lui Gică Hagi pe banca naționalei României

Ioan Ovidiu Sabău, cel care a activat ultima dată la Universitatea Cluj, a vorbit despre iminenta instalare a lui Gică Hagi pe banca echipei naționale a României. Fostul antrenor al „studenților” e de părere că este o alegere bună făcută de FRF, însă în același timp spune că trebuie să existe un plan care să fie bine definit pentru creșterea viitoarelor generații de fotbaliști.

„E un om care poate să reconstruiască. Are suficientă experiență și valoare. Cu o echipă așa tânără să câștige două campionate…Dacă va fi el și dacă domnul Lucescu nu mai vrea să continue, Hagi este acel om care poate să crească jucători și o altă generație, alături de cei care sunt acum la echipa națională. Dacă s-ar apela la el și domnul Lucescu nu va mai vrea să rămână, Hagi este potrivit. Trebuie să crească jucători. Tot mai mulți jucători buni sunt crescuți afară, dar trebuie gândit și un plan al campionatului, ca să creștem jucători cu curaj, cu personalitate”, a spus Ioan Ovidiu Sabău pentru .

Gică Hagi e pregătit să fie următorul selecționer al României

Problemele de sănătate pe care Mircea Lucescu le-a avut au făcut ca prezența acestuia pe banca naționalei pentru barajul cu Turcia să fie pusă sub semnul întrebării. Totuși, „Il Luce” a reușit să se pună pe picioare și să pregătească meciul la un nivel înalt, însă cu toate acestea nu a fost de ajuns și tricolorii au pierdut bătălia de Istanbul și șansa de a fi la Cupa Mondială.

Cei de la FRF, conștienți că Mircea Lucescu termină contractul în vară, au căutat o soluție de înlocuire și se pare că au . Cel mai important indiciu cu privire la acest fapt îl reprezintă că „Regele” și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța lui Gică Popescu de curând, pentru a nu exista un conflict de interese după ce va prelua echipa națională.

Sabău a fost propus pe banca echipei naționale

, Dumitru Dragomir, a avut numai cuvinte de laudă pentru Ioan Ovidiu Sabău, cel pe care l-a propus pentru a fi următorul selecționer, chiar când acesta o pregătea pe Universitatea Cluj, în startul actualului sezon.

„Îmi pare rău de Sabău, mare antrenor e. După ce pleacă Lucescu, pe ăsta să pună selecţioner la echipa naţională. Tare de tot antrenor. E cu sânge în instalaţie, şi-a dat demisia. Nu se suceşte. Dacă se accidentează bătrânii, retrogradează. Trei inşi ţin echipa. Îmi pare rău de Sabău, mi se rupe sufletul. Are echipă de retrogradare dacă se accidentează bătrânii. Dar uite ce antrenor cu minte şi sânge în instalaţie”, spunea Dumitru Dragomir la FANATIK în urmă cu câteva luni.